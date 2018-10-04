Пенсионный бит. О чем сегодня поют Кай Метов, Буланова и другие звезды 90-х

Если вы думаете, что все звезды 80-х и 90-х до сих пор поют свои старые хиты, вы правы. Но иногда все же бывают исключения. АиФ.ru изучил творчество известных исполнителей и узнал о новых песнях, которые появились в их репертуаре.

Ирина Салтыкова — «Девчонки»

Пока исполнители ищут себе авторов, которые напишут им очередной хит, у Ирины Салтыковой уже все схвачено — дочь Алиса обеспечивает песнями не только себя, но и любимую маму. В 2017 году девушка написала для Ирины довольно нестандартную композицию «Но». Вряд ли она придется по вкусу любителям «Голубых глазок» или тем, кто разрывает танцпол на дискотеке 90-х под мега-хит Салтыковой «Бай-бай». Но и для этой категории ценителей «прекрасного» у Ирины в репертуаре найдется свежий трек. Правда, уже сторонних авторов. В 2018 артистка презентовала поклонникам сингл «Девчонки». Все что вам надо знать о нем, скрыто в куплете: «Нескромные танцы, короткие юбки, нашли любовь девчонки, но лишь на сутки».

Рома Жуков — «Нам»

За семейными разборками Ромы Жукова с женой Еленой все явно отвлеклись от его творчества. Роман оставил супругу с шестью детьми и уехал жить в Сочи с ее лучшей подругой , это ли не идеальный сюжет для новой песни? При условии, что последний хит в жизни артиста «Я люблю вас девочки, я люблю вас мальчики» был в далеком 1994 году? И все же долгожданный сингл «Нам» посвящён отнюдь не этой волнующей теме. Но актуальности ему не занимать, если учесть, что от супруги 51-летний исполнитель ушел к молодой модели Ольге Ларионовой: «Нам вселенная дарит звезды, нам любить никогда не поздно», — поет Жуков.

Татьяна Буланова — «Прости, мне не проститься»

В отличие от своих более раскрепощённых коллег по шоу-бизнесу 49-летняя Буланова не выставляет в Instagram полуобнаженные фото и в творчестве придерживается консервативных взглядов. Новая композиция «Прости, мне не проститься», это вам, конечно, не «Мой ненаглядный». Но для тех, кто слушает «Милицейскую волну» — в самый раз. Клип на песню Татьяна еще не сняла, но если вам очень хочется посмотреть на любимую артистку, ее можно увидеть в свежем видео на композицию Михаила Гуцериева «В доме, где живёт моя печаль». Кстати, если выключить звук, то стандартный видеоряд, где он и она расстаются, прекрасно подойдет для половины старых хитов Булановой.

Александр Серов — «Рыцарские песни о легендарной любви»

О том, что у Александра Серова вышел новый альбом, зрители узнали в необычных обстоятельствах: певец пришел на программу к Дмитрию Борисову, где должен был впервые за долгое время встретиться со своей бывшей женой Еленой и между делом обмолвился о пластинке «Рыцарские песни о легендарной любви». Серова ничуть не смутило, что место и время для презентации собственной пластинки, мягко говоря, было не самым подходящим. Странно, что он не стал рассказывать о новом диске в программе Андрея Малахова, где экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк обвиняла его в изнасиловании.

Алена Апина — «Давай так»

После того, как в 2017 году Алена Апина пошла по скользкой дорожке под название «минимум одежды в кадре» и сняла два провокационных клипа с режиссером Асланом Ахмадовым, где вся страна увидела ее в самых разных откровенных ракурсах, казалось, эту нишу она уже не оставит никогда. Действительно, зачем отказываться от нахлынувшей популярности, когда все СМИ обсуждают тебя с не меньшим рвением, чем «легендарные» шпагаты Анастасии Волочковой в Instagram? Но нет, как сегодня говорят «словив хайп», певица вернулась к привычному для многих образу. И не смотря на то, что очередной клип на новую песню «Давай так», режиссировал все тот же Ахмадов, платье Алены Апиной осталось при ней на протяжении всего видео.

Вадим Казаченко — «А мне не больно»

На обложке нового альбома «Глаза в глаза», который увидел свет в 2018 году, Вадим Казаченко запечатлен со своим продюсером, а теперь и женой Ириной Аманти. Путь к браку с этой женщиной был так же тернист, как и запись очередного диска. Сначала Казаченко женился на своей поклоннице Ольге, которая родила от него ребенка, а потом не дождавшись развода, сделал предложения Аманти. Альбомами же Вадим не баловал своих поклонников добрых 7 лет! Кстати, одна из песен на диске носит очень «необычное» название «А мне не больно!», помнится, в 91-м году все было наоборот.

Екатерина Семенова — «Я классная»

Екатерина Семенова уже много лет пишет песни не только для других исполнителей, но и для себя тоже. Видимо, в этом секрет того, что только в 2018 году у артистки вышло сразу два новых альбома: «Ликвидация» и «Я классная». Хотя, возможно, причина подобной плодовитости кроется в личной жизни артистки: в этом году она развелась со своим вторым мужем Михаилом Церишенко после 25 лет брака ! Это ли не повод с головой уйти в творчество. Конечно, на сборных концертах и на телевидении от звезды 80-х хотят слышать старые хиты, вроде «Школьницы» и Семенова принимает эти правила игры. Однако на своих «сольниках» принципиально не поет набившие оскомину песни: «Нереально с одинаковым удовольствием 30 лет петь одно и то же. На сольных концертах я пою исключительно новые песни, благо мне есть из чего выбрать», — однажды призналась артистка АиФ.ru.

Кай Метов — «Меня накрыло волной»

«Меня накрыло волной, хочу быть только с тобой. Хочу быть ливнем, хочу грозой, с тобой, с тобой, с тобой» — только по одной этой фразе понятно, кому принадлежит данная песня. Все-таки рано списали со счетов владельца легко узнаваемого голоса с хрипотцой и любителя незамысловатых рифм Кая Метова. В 2018 году он выпустил сингл «Меня накрыло волной», премьера которого состоялась на «Радио Дача». Но это далеко не все творческие достижения Кая. Год назад у него вышел альбом «Лови момент». Одна из песен с диска «Давай вставай» заслуживает особого внимания, видимо, Метов поет о наболевшем: «Я сегодня не пил, я сегодня не ел, даже зубы почистить ели успел, но а ты…ты все спишь и проснутся увы, совсем не спешишь. Я картошку пожарил, чай заварил и на стол я красиво завтрак накрыл, только ты… ты все спишь».