Румас ушел от ответа на вопрос о курсе доллара к концу года

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Учитывая собственный неудачный опыт, премьер-министр считает такие прогнозы делом неблагодарным

«Основной вывод, который я сделал из первой работы в правительстве в 2011-2012 годах, — никогда не стоит отвечать на вопросы журналистов о том, какой будет курс доллара. Если вы погуглите, то найдете, что 4 600 мне вспоминают до сих пор», — цитируют Румаса Naviny.by .

В 2011 году Сергей Румас работал в должности вице-премьера. Тогда в результате девальвации за год доллар подорожал с 3 тыс. до 8,35 тыс. рублей.

По мнению премьера, Нацбанк придерживается правильной политики курсообразования, и поэтому даже его руководитель «не сможет вам с утра ответить на вопрос, какой курс будет к концу дня». «И, по мнению Румаса, «это правильно».

Румас отметил, что работа по дедолларизации экономики приносит свои плоды: благодаря стабильности курса все расчеты и прогнозы уже ведутся в национальной валюте.