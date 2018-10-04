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Кто представит Беларусь на конкурсе "Миссис мира"? Давайте посмотрим на 15 финалисток

05.10.2018 16:00 — Разное | Tut.by  
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На днях в столице проходил закрытый кастинг для участия в «Миссис мира». Какой увидят Беларусь на одном из самых престижных конкурсов красоты? И чего ждали члены жюри от участниц? Читайте в репортаже LADY.TUT.BY.

Вход на кастинг только по приглашениям: организаторы провели строгий отбор уже на этапе подачи заявок.

— Мы составили список кандидатур, подходящих под концепцию конкурса, и разослали им приглашения, — рассказывает Национальный директор Mrs. Belarus World и обладательница титула «2-я вице-Миссис мира 2017/18» Дарья Реут. — Часть девушек согласились прийти на кастинг. Кроме того, любая желающая могла самостоятельно подать заявку на рассмотрение или же поучаствовать в нашем конкурсе.


Получить заветное приглашение на конкурсной основе удалось восьми счастливицам. Всего же на кастинг пришло около 70 девушек, из которых лишь 15 пройдут в финал.

— Мы ждем достойных претенденток: все же титул «Миссис» обязывает больше, чем «Мисс», — комментирует соорганизатор Mrs. Belarus World Ольга Пасканная. — Миссис — замужняя женщина, которая уже чего-то добилась и проявила себя в социальной жизни. Внешние данные тоже играют важную роль: современная Миссис должна быть ухоженной, уметь себя подать.


Помимо штампа в паспорте и активной социальной позиции, от желающих представлять страну на престижном конкурсе требуют немного: нужно лишь вписаться в возрастные рамки (от 18 до 47 лет) и иметь белорусское гражданство. Наличие детей не обязательно, а вот знание английского крайне желательно — конкурс все же международный.

Пока жюри готовится к кастингу, девушки получают номерки и заполняют анкеты участниц. Среди пришедших замечаем известного в Беларуси блогера и визажиста Татьяну Владимирову и интересуемся, зачем ей «Миссис мира».


— Подождите, сверю с тем, что написала в анкете, — смеется Таня. — Наверное, у каждой девушки есть мечта: поучаствовать в конкурсе красоты. Я не исключение. Когда-то я даже ходила на кастинг «Мисс Беларусь», но в финал не прошла. А тут увидела объявление о поиске «Миссис» и решила: то, что нужно, я как раз замужем! Если хочется, значит, надо — это вообще мое жизненное кредо.

Помимо рассказа о себе участниц кастинга просили представить собственный социальный проект. Татьяна подготовилась:

— На самом деле меня очень давно волнует проблема домашнего насилия. Это очень важная, актуальная и вместе с тем очень сложная тема. Для меня очень важно заострить на ней внимание общественности, и, надеюсь, мне удастся это сделать (победительнице Mrs. Belarus World будет предоставлена возможность реализовать свой проект. — Прим. редакции).

Тем временем в холл выбегает Полина — она презентовала себя первой.


— Я пришла сюда, чтобы выйти из зоны комфорта. Первые пять минут было волнительно, но вышла я из комнаты жюри с легким сердцем. Могу с уверенностью сказать, что зашла бы туда еще раз!

Пока мы караулим остальных участниц, сидящая рядом девушка приглашает нас к себе в СПА и признается, что стоит за такой щедростью:

— Выпила бокал шампанского для храбрости, очень волнуюсь.

Правда, после беседы с жюри она выглядит поникшей. Наверное, организационный комитет в СПА не захотел.

Тем временем в комнату заходит модель Татьяна Ринейская. В представлении она явно не нуждается, так что члены жюри сразу приступают к делу:


— По-английски вы говорите. А читаете?

— Да, стараюсь, чтобы «поддерживать» язык.

— А что из последнего читали?

— Оскара Уайльда, «Портрет Дориана Грея».

— И как часто заглядывали в словарь? На страницу?

— Наверное, реже, чем на страницу… — Неуверенно начинает Татьяна. — Но часто спрашивала у супруга значение не просто слов, а целых фраз.

Жюри такой ответ явно устраивает: после того как девушка удаляется из комнаты, они одобрительно кивают друг другу. И продолжают кастинг.

— Вы счастливы замужем? — Интересуется ресторатор Вадим Прокопьев у Юлии, мастера по маникюру.

— Да! — Без раздумий отвечает девушка. И по просьбе присутствующих дает рецепт семейного счастья: — Нужно, чтобы помимо общей жизни у каждого из супругов была своя, личная.





Еще одна конкурсантка — Наталья — в хорошем смысле поражает членов комиссии: девушка уже получила два диплома и продолжает обучение в магистратуре.

— А зачем вам магистратура?

— Надеюсь, что это поможет мне продвинуться по карьерной лестнице.

Без каверзных вопросов не обходится, но в целом жюри интересует примерно одно и то же: работа, хобби, социальный проект. К слову, проект не был обязательным условием участия, но подготовили его практически все пришедшие на кастинг девушки. А одна из участниц, Маргарита, не только представила свою идею, но и предложила членам жюри документальное подтверждение.


— Мы с супругом занимаемся благотворительностью: работаем с фондом UNIHELP, помогаем различным общественным организациям — например, «Ветераны ВОВ». Если нужно, могу предоставить договоры и отчеты.

Сегодня организаторы разместили список финалисток на официальном сайте. Именно эти девушки прошли в следующий этап отбора:

Инесса Аниськевич

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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Какой увидят Беларусь на одном из самых престижных конкурсов красоты? И чего ждали члены жюри от участниц? Читайте в репортаже LADY.TUT.BY.
 
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