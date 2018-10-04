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Ущерб – 200 тысяч евро. Крысы уничтожили ценные книги в Университетской библиотеке Штутгарта в Германии
Новости Германии. Атаке крыс подверглась Университетская библиотека Штутгарта в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грызуны, пробравшиеся в хранилище из канализации, уничтожили почти 8 тысяч книг прошлого и позапрошлого веков.
Среди них оказались редкие работы в области экономики, юриспруденции и социологии. По оценкам сотрудников библиотеки, ущерб может достигать 200 тысяч евро.
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Ущерб – 200 тысяч евро. Крысы уничтожили ценные книги в Университетской библиотеке Штутгарта в Германии
Новости Германии. Атаке крыс подверглась Университетская библиотека Штутгарта в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грызуны, пробравшиеся в...
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