Ущерб – 200 тысяч евро. Крысы уничтожили ценные книги в Университетской библиотеке Штутгарта в Германии

Новости Германии. Атаке крыс подверглась Университетская библиотека Штутгарта в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грызуны, пробравшиеся в хранилище из канализации, уничтожили почти 8 тысяч книг прошлого и позапрошлого веков.

Среди них оказались редкие работы в области экономики, юриспруденции и социологии. По оценкам сотрудников библиотеки, ущерб может достигать 200 тысяч евро.



