|
Президент Филиппин может покинуть свой пост из-за серьёзного заболевания
Новости Филиппин. Президент Филиппин может покинуть свой пост из-за тяжелого заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В данный момент Родриго Дутерте ждет результатов обследования, которое либо подтвердит, либо опровергнет диагноз «рак».
По словам филиппинского лидера, в случае, если наличие опухоли подтвердится, он уйдет в отставку. Недавно Дутерте был госпитализирован с предраковым состоянием.
Напомним, Родриго Дутерте занимает свой пост с 2016 года. Срок его президентских полномочий истекает в 2022 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Филиппин. Президент Филиппин может покинуть свой пост из-за тяжелого заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В данный момент Родриго...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)