Марьям Сасновская нуждается в помощи

При отсутствии своевременного хирургического лечения Spina bifida может привести к развитию множественных патологий.

Каждый день Марьям и ее мама Анастасия ставят перед собой непростые задачи и упорно их выполняют, потому что у них очень большая и важная цель – поставить Марьям на ноги.

Девочка родилась со спинномозговой грыжей (Spina bifida), которую нейрохирурги попытались удалить в первый же день жизни Марьям, чтобы исключить сложнейшие последствия заболевания. К сожалению, одной операцией дело не обошлось. Марьям уже перенесла множество госпитализаций, однако ни она, ни ее мама не опустили руки. Изо дня в день Марьям старательно выполняет все реабилитационные процедуры, учится сидеть и стоять без поддержки, а также осваивает невероятно сложную в её состоянии ходьбу, пусть даже и при помощи специального корсета, наколенных ортезов и ходунков.

После многочисленных консультаций с белорусскими и зарубежными специалистами Анастасия приняла решение продолжить лечение своей дочери у известного детского нейрохирурга Шимона Рохкинда (клиника Ассута, Израиль), который успешно прооперировал сотни детей с диагнозом Spina bifida из разных уголков планеты. Стоимость лечения Марьям, включая сопутствующие расходы, составляет 56 020$. Госпитализация назначена на первую половину ноября 2018 года.

Видеосюжет о Марьям https://www.youtube.com/watch?v=B8BE6Cd1ea8

Видеосюжет любезно предоставлен телеканалом ОНТ. Автор – Ольга Ермоленко.

Помочь Марьям можно через систему ЕРИП в любом банке, воспользовавшись инфокиоском, или сделать пожертвование через интернет-банкинг:

1. ЕРИП

2. Благотворительность, общественные объединения

3. Помощь детям, взрослым

4. Фонд «Шанс»

5. Адресная помощь Марьям Сасновской

При совершении пожертвования через банк вы также можете сообщить операционисту код услуги 4304911 для быстрого поиска реквизитов фонда в системе банка.

SMS-пожертвование (услуга доступна абонентам МТС и life :) для физических лиц, абонентов velcom данная услуга недоступна.

Отправьте SMS-сообщение с текстом «561 пробел Сасновская пробел сумма» на бесплатный номер 553.

Например: 561 Сасновская 2

Со счета снимаются сумма пожертвования и комиссия мобильного оператора. Для абонентов МТС комиссия составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. После совершения пожертвования на балансе абонента МТС должно остаться не менее 0,10 бел. руб. Комиссия для абонентов операторов мобильной связи устанавливается при согласовании трех сторон: мобильного оператора, банка и платежной системы iPay.

МТС-пожертвование (услуга доступна только абонентам МТС с номера телефона, зарегистрированного на физическое лицо)

Отправьте USSD-запрос *222*8# (вызов), и вы пожертвуете 2 рубля на лечение Марьям Сасновской. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.

После проведения платежа на счету должно остаться не менее 30 копеек. В случае успешного списания средств абоненту будет отправлено сообщение с уведомлением о списании. Стоимость такого сообщения составляет 4 копейки.

Узнать о других способах помощи Марьям можно на сайте Фонда «Шанс» или по телефонам: 8 (017) 388-01-42, 8 (044) 711-11-17.

Уважаемые руководители организаций! Информируем вас, что с 1 января 2016 года прибыль организаций (в размере не более 10 процентов валовой прибыли), переданная Международному благотворительному фонду помощи больным детям «Шанс», освобождается от обложения налогом на прибыль согласно п.п. 1.2 п. 1 ст. 140 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Благодарим вас за доброе участие!