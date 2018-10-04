Сегодня на Ивацевичском полигоне президенту Беларуси показали новейшие образцы вооружения и техники, производимые предприятиями концерна Госкомвоенпром. Осматривая экспозицию, президент отметил , что сейчас для нашей страны актуальны не танки, а специальные войска, способные быстро ответить на нападение агрессора в любой точке Беларуси. 42.TUT.BY выбрал пять самых интересных образцов оружия и боевой техники, показанных главе государства.

Белорусский «терминатор»

Роботизированный комплекс «Берсерк» — относительно новая разработка. Он несет два четырехствольных пулемета со скорострельностью до 12 тыс. выстрелов в минуту в сумме на оба ствола. Робот за считанные секунды может уничтожить цель, обрушив на нее шквал свинца. Новинка способна работать не только по живой силе, но и сбивать беспилотники.



Фото: Госкомвоенпром

Оператор «Берсерка» находится на большом удалении от робота — до пяти километров. Беспилотный комплекс может работать в любую погоду, передвигаясь даже по пересеченной местности. Запас хода робота составляет 100 километров, максимальное время автономной работы — 24 часа. «Берсерка» способен заметить бойца противника с двух километров, засечь беспилотник — с трех. К слову, на вид он может напомнить робота-терминатора Т-1 из голливудского боевика.

Летающий убийца БМП

РПГ-26 — серьезное оружие, способное прожечь бронированный транспортер МТ-ЛБ насквозь от одного борта до другого, причем решетчатые экраны бронетехнику не спасут. Правда, максимальная дальность стрельбы невелика — всего 170 м, что делает бойца уязвимым для огня противника.



На фото - перспективный беспилотник «Барражирующая труба» на основе квадрокоптера с РПГ-26. Модификация этой боевой системы с двумя реактивными гранатометами носит название «Квадро 1600». Фото: Госкомвоенпром

Белорусская разработка «Квадро 1600» решает эту проблему. Это мультикоптер, который вооружен двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26. С таким арсеналом «Квадро 1600» становится настоящей грозой для легкой бронетехники противника --- максимальная бронепробиваемость выстрела РПГ-26 составляет 440 мм стальной гомогенной брони.

Т-72, только лучше

Созданный специалистами созданного специалистами 140-го бронетанкового завода Т-72БМЭ способен уничтожить любую цель на дальности до 5,5 километра. Скорострельность 125-мм пушки достигает 8 выстр./мин. благодаря применению автомата заряжания.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Датчики, установленные на танке, следят за ветром, атмосферным давлением, температурой, отслеживают тангаж, положение орудия и температуру заряда.

Наличие тепловизора позволяет поражать цели в любую погоду и время суток на дальности до 3500 м.

Еще одной особенностью танка стало наличие вспомогательного дизельного двигателя, он необходим для экономии горюче-смазочных материалов, а также если боевая машина, например, находится в засаде. Дополнительный двигатель позволяет Т-72БМЭ вращать башню без задействования основного силового агрегата, а также питает бортовое оборудование.

Опасный «Шершень»

Для белорусской армии и на экспорт компания МЗКТ разработала целую серию бронеавтомобилей на базе шасси МЗКТ-490100 (VT-1). Все они отличаются по назначению, огневой мощи и бронезащите.



ПТРК «Шершень», снимок носит иллюстративный характер. Фото: Госкомвоенпром

Например, существует вариант, вооруженный белорусским противотанковым комплексом «Шершень». Этот ПТРК хорошо освоен белорусской армией и поставляется на экспорт. Он способен поражать большинство современных основных боевых танков на дистанции до 7500 м (зависит от модификации). Противотанковая ракета способна пробить до 1100 мм гомогенной стальной брони.

Новейшие пистолеты

Президенту показали и самый тонкий серийный пистолет в мире «ПСН-В», изготовленный в Беларуси. Для оружия скрытого ношения один из главных критериев — это толщина: чем оружие тоньше, тем проще его скрыть. И здесь у белорусского пистолета «ПСН-В» неоспоримое преимущество — его толщина всего 18 мм.



Пистолет «ПСН-В». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пистолет позволяет неожиданно открыть огонь и интуитивно, не целясь, с 3−5 метров (а с применением прицельных приспособлений и до 25 метров) обездвижить противника первым выстрелом.



Пистолет ПВ-17. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Другая новинка — пистолет ПВ-17 о котором известно довольно мало. Оружие имеет емкий магазин на 17 патронов, прицельная дальность — 50 м. Конструкторы позаботились об эргономике: поэтому ПВ-17 комфортно лежит в руке и надежно удерживается. Длина пистолета всего 220 мм, ширина — 30 мм.

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