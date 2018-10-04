«Не всякий вор – грабитель» покажут в Бресте

«Не всякий вор – грабитель» - комедия-фарс. Режиссёр-постановщик – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Александр КОЗАК



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Художник-постановщик ­– Николай ПОЛТОРАКА

Художник по костюмам – Татьяна КОРВЯКОВА

В 75-м юбилейном сезоне театр решил порадовать зрителя новой искрометной комедией по пьесе итальянского драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе Дарио Фо.

Главный герой спектакля, вор, профессионал своего дела, проникает в богатую квартиру. Кража должна была пройти без сучка без задоринки, но внезапно... Всё идёт наперекосяк! В квартиру звонит жена вора, зная, что её муж сейчас «на работе». Потом хозяин квартиры возвращается вдвоём с любовницей. Несчастного вора они принимают за агента, подосланного супругой хозяина.

Ситуация становится всё более абсурдной и стремительно движется к сокрушительной развязке.

16+

Премьера – октябрь 2018