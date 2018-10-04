Сегодня, 05.10.2018 в 12.30 по улице Янки Купалы в городе Бресте, напротив нового торгового центра "Для дома и уюта" наши "доблестные" рабочие сражались с люком.



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После себя наглым образом рядом с небольшим прудом, где горожане рыбачат и кормят уток, оставили вот такую "кучу" прямо под березкой.



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Вы ничего не перепутали, уважаемые?