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Рабочие на ул. Я.Купалы оставили "кучу" под берёзкой. Немедленно убрать!
05.10.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 05.10.2018 в 12.30 по улице Янки Купалы в городе Бресте, напротив нового торгового центра "Для дома и уюта" наши "доблестные" рабочие сражались с люком.
После себя наглым образом рядом с небольшим прудом, где горожане рыбачат и кормят уток, оставили вот такую "кучу" прямо под березкой.
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Сегодня, 05.10.2018 в 12.30 по улице Янки Купалы в городе Бресте, напротив нового торгового центра "Для дома и уюта" наши "доблестные" рабочие сражались с люком. После себя...
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