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Неделю психического здоровья будут проводить в Бресте
05.10.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Общественная организация «Белорусская ассоциация социальных работников» проект «Брестский Клубный дом «Калейдоскоп» организует проведение Республиканской Недели психического здоровья в Бресте с 08.10.2017 по 12.10.2017, приуроченной к Всемирному дню психического здоровья (10 октября).
Тема 2018 года – Психическое здоровье молодых людей в изменяющемся мире.
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