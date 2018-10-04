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Владелец запертого в квартире котенка сам рассказал как всё вышло и извинился
05.10.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Два дня почти весь Брест ждал развязки печальной истории с муками котенка, которого хозяин оставил в закрытой квартире.
Жители многоэтажки в течение полутора недель слушали мяуканье и ничем не могли помочь.
Корреспонденты новостей подключились к спасательной операции. Подключились и правоохранители.
Накануне вечером,
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Два дня почти весь Брест ждал развязки печальной истории с муками котенка, которого хозяин оставил в закрытой квартире. Жители многоэтажки в течение полутора...
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