Владелец запертого в квартире котенка сам рассказал как всё вышло и извинился

Два дня почти весь Брест ждал развязки печальной истории с муками котенка, которого хозяин оставил в закрытой квартире.



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Жители многоэтажки в течение полутора недель слушали мяуканье и ничем не могли помочь.

Корреспонденты новостей подключились к спасательной операции. Подключились и правоохранители.

Накануне вечером, нерадивый хозяин наконец объявился сам .