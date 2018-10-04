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На ул. 17 сентября в Бресте появилась велосипедная дорожка
05.10.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
ГАИ совместно с группой компаний
Как стало известно порталу
При наезде на разметку и велосипедным, и автомобильным колесом ощущается отчетливая тактильная связь, и водитель может быстро сориентироваться в ситуации.
Отвечаем на вопрос посетителей, как проезжать перекрёстки - следуя
Самое главное - внимательность и ещё раз внимательность! И конечно, лишний повод снизить скорость движения.
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