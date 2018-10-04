На ул. 17 сентября в Бресте появилась велосипедная дорожка

ГАИ совместно с группой компаний «СТиМ» обустроили новую велосипедную дорожку на ул. 17 сентября, причём был применён новый вид нанесения толстослойного материала.



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ГАИ напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД!

Как стало известно порталу Виртуальный Брест - подобную велодорожку планируется в перспективе довести до ул. Орджоникидзе, при этом парковочные места для владельцев автотранспорта не пострадают, так как она наносится специальным рифлёным материалом с правой стороны.

При наезде на разметку и велосипедным, и автомобильным колесом ощущается отчетливая тактильная связь, и водитель может быстро сориентироваться в ситуации.

Отвечаем на вопрос посетителей, как проезжать перекрёстки - следуя ПДД , соответственно знаков для автомобилей. Впрочем, данная улица на всём её протяжении - главная по отношению к остальным. Проблем быть не должно.

Самое главное - внимательность и ещё раз внимательность! И конечно, лишний повод снизить скорость движения.