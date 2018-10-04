Программа V форума регионов Беларуси и России

Для участников Форума, не входящих в состав официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, планируется организовать четыре трансфера (микроавтобусом) из Национального аэропорта Минск в г. Могилев (при наличии пассажиров) в соответствии с согласованным расписанием.

Также участники Форума могут прибывать в «Международный аэропорт Могилев» и железнодорожный вокзал Могилева.