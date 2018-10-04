Программа V форума регионов Беларуси и России

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| 10 — 12 октября 2018 года
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Первый день — 10 октября 2018 г.
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по отдельному графику
|Прибытие участников V Форума регионов Беларуси и России в Могилев
Для участников Форума, не входящих в состав официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, планируется организовать четыре трансфера (микроавтобусом) из Национального аэропорта Минск в г. Могилев (при наличии пассажиров) в соответствии с согласованным расписанием.
Также участники Форума могут прибывать в «Международный аэропорт Могилев» и железнодорожный вокзал Могилева.
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|Размещение участников V Форума регионов Беларуси и России в гостиницах Могилева
|18.00 — 20.00
|Культурная программа
Прибывшим участникам предоставляется возможность посещения театральной постановки (УК «Могилевский областной драматический театр», ул. Первомайская, 7)
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Второй день — 11 октября 2018 г.
|10.00 — 10.40
|Прибытие официальной делегации Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и размещение в объектах проживания (Гостиницы «Губернская», «Могилевтурист»).
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|Прибытие официальной делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации спецбортом или чартерным рейсом из Москвы в «Международный аэропорт Могилев» и размещение в объектах проживания (Гостиницы «Метрополь», «Могилевтурист»).
|10.40 — 11.00
|Переезд участников к местам проведения секционных заседаний
|11.00 – 14.00
|Работа секционных заседаний
V Форума регионов Беларуси и России
Предусматривается подписание соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов
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|«Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы, перспективы» — УО «Могилевский государственный университет продовольствия» (пр. Шмидта, 3);
«Унификация и гармонизация законодательства Союзного государства как основа эффективного
и плодотворного российско-белорусского сотрудничества» — УК «Могилевский городской центр культуры и досуга» (ул.Первомайская, 34);
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| «Социальная и гражданская активность молодежи Беларуси и России: традиции и новации» — УО «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова» (ул.Космонавтов, 1);
«Международная деятельность и экономическая безопасность Союзного государства» — унитарное предприятие Туристско-гостиничный комплекс «Могилевтурист» (Пушкинский проспект, 6);
«Цифровая экономика: сотрудничество регионов, состояние и перспективы» — ОАО «Могилевлифтмаш» (пр. Мира, 42).
|11.00 — 14.00
|Посещение руководителями официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации выставки-ярмарки ремесел «Город мастеров», региональных площадок, отреставрированного филиала Национального художественного музея Республики Беларусь «Музей В.К.Бялыницкого-Бирули» (по отдельной программе)
|14.00 — 14.45
|Обед:
для участников секций — в местах их проведения;
для руководителей официальных делегаций — в ресторане «Белладжио» (ул. Ленинская 21)
|14.45 — 15.05
|Переезд членов официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к мемориальному комплексу «Буйничское поле»
|15.15 — 16.00
|Возложение цветов к мемориалу солдатам, павшим на Буйничском поле и торжественная закладка членами официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Аллеи регионов»
(мемориальный комплекс «Буйничское поле»)
|16.00 — 16.15
|Переезд:
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|руководителей официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к социально-культурным объектам;
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|членов Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству к Дворцу гражданских обрядов;
участников, не входящих в состав Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству к месту проведения выставки-ярмарки ремесел «Город мастеров».
|16.15 — 17.15
|Пятое заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству
Дворец гражданских обрядов, «Золотой зал» (ул.Ленинская,1)
Предусматривается подписание соглашений о сотрудничестве
|16.15 — 17.00
|Посещение руководителями официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации социально-культурных объектов (по отдельной программе)
|16.15 — 17.30
|Посещение выставки-ярмарки ремесел «Город мастеров» участниками, не входящими в состав Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству
|18.00 — 19.30
|Ужин для членов официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
ресторан «Габрово» (ул. Первомайская, 31)
|20.00 — 21.30
|Культурная программа
Гала-концерт «Мы разам — мы вместе!»
Дворец спорта «Могилев»,( ул.Гагарина, 1)
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Третий день — 12 октября 2018 г.
|Время уточняется
|Финальный матч турнира по хоккею с шайбой Спартакиады Союзного государства для детей
и юношества (Ледовая арена, г. Шклов, ул. Почтовая, 2)
|9.00 — 10.00
|Переезд участников к месту проведения пленарного заседания V Форума регионов Беларуси и России
УК «Дворец культуры области» (Пушкинский просп. 7)
|10.00 — 10.40
|Регистрация участников пленарного заседания
V Форума регионов Беларуси и России
|9.00 – 10.20
|Встреча Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь МЯСНИКОВИЧА М.В. и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации МАТВИЕНКО В.И. с руководителями регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации
Дворец гражданских обрядов, «Золотой зал» (ул.Ленинская,1)
Предусматривается подписание соглашений о сотрудничестве
|9.00 – 10.20
|Заседание Совета делового сотрудничества Дворец гражданских обрядов, «Хрустальный зал» (ул.Ленинская,1)
Предусматривается подписание коммерческих контрактов
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11.00 — 14.30
|Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства»
УК «Дворец культуры области» (Пушкинский просп. 7)
Предусматривается кофе-пауза (примерное время с 13.00 до 13.30)
Предусматривается подписание соглашений о сотрудничестве
|15.00 — 16.00
|Официальный прием для участников Форума
УК «Дворец культуры области» (Пушкинский просп. 7)
|По отдельному графику
|Отъезд участников V Форума регионов Беларуси
и России
Официальная делегация Республики Беларусь убывает автобусами из г. Могилева
Официальная делегация Российской Федерации убывает спецбортом и/или чартерным рейсом из «Международного аэропорта Могилев» в Москву.
Для остальных участников Форума предлагается организовать четыре трансфера (микроавтобусом) из г. Могилева в Национальный аэропорт Минск (при наличии пассажиров)