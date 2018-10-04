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Программа V форума регионов Беларуси и России

05.10.2018 — Разное | Радзiма  
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                                             10 — 12 октября 2018 года 

Первый день — 10 октября 2018 г.

по отдельному графику

 Прибытие участников V Форума регионов Беларуси и России в Могилев

Для участников Форума, не входящих в состав официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, планируется организовать четыре трансфера (микроавтобусом) из Национального аэропорта Минск в г. Могилев (при наличии пассажиров) в соответствии с согласованным расписанием.

Также участники Форума могут прибывать в «Международный аэропорт Могилев» и железнодорожный вокзал Могилева.

Размещение участников V Форума регионов Беларуси и России в гостиницах Могилева
18.00 — 20.00 Культурная программа

Прибывшим участникам предоставляется возможность посещения театральной постановки (УК «Могилевский областной драматический театр», ул. Первомайская, 7)

Второй день — 11 октября 2018 г.
10.00 — 10.40 Прибытие официальной делегации Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и размещение в объектах проживания (Гостиницы «Губернская», «Могилевтурист»).
  Прибытие официальной делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации спецбортом или чартерным рейсом из Москвы в «Международный аэропорт Могилев» и размещение в объектах проживания (Гостиницы «Метрополь», «Могилевтурист»).
10.40 — 11.00 Переезд участников к местам проведения секционных заседаний
11.00 – 14.00 Работа секционных заседаний
V Форума регионов Беларуси и России

Предусматривается подписание соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов
  «Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы, перспективы» — УО «Могилевский государственный университет продовольствия» (пр. Шмидта, 3);

«Унификация и гармонизация законодательства Союзного государства как основа эффективного
и плодотворного российско-белорусского сотрудничества» — УК «Могилевский городской центр культуры и досуга» (ул.Первомайская, 34);
   «Социальная и гражданская активность молодежи Беларуси и России: традиции и новации» — УО «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова» (ул.Космонавтов, 1);

«Международная деятельность и экономическая безопасность Союзного государства» — унитарное предприятие Туристско-гостиничный комплекс «Могилевтурист» (Пушкинский проспект, 6);

«Цифровая экономика: сотрудничество регионов, состояние и перспективы» — ОАО «Могилевлифтмаш» (пр. Мира, 42).
11.00 — 14.00 Посещение руководителями официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации выставки-ярмарки ремесел «Город мастеров», региональных площадок, отреставрированного филиала Национального художественного музея Республики Беларусь «Музей В.К.Бялыницкого-Бирули» (по отдельной программе)
14.00 — 14.45 Обед:

для участников секций — в местах их проведения;

для руководителей официальных делегаций — в ресторане «Белладжио» (ул. Ленинская 21)
14.45 — 15.05 Переезд членов официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к мемориальному комплексу «Буйничское поле»
15.15 — 16.00 Возложение цветов к мемориалу солдатам, павшим на Буйничском поле и торжественная закладка членами официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Аллеи регионов»

(мемориальный комплекс «Буйничское поле»)
16.00 — 16.15 Переезд:
  руководителей официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к социально-культурным объектам;
  членов Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству к Дворцу гражданских обрядов;

участников, не входящих в состав Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству к месту проведения выставки-ярмарки ремесел «Город мастеров».
16.15 — 17.15 Пятое заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству

Дворец гражданских обрядов, «Золотой зал» (ул.Ленинская,1)

Предусматривается подписание соглашений о сотрудничестве
16.15 — 17.00 Посещение руководителями официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации социально-культурных объектов (по отдельной программе)
16.15 — 17.30 Посещение выставки-ярмарки ремесел «Город мастеров» участниками, не входящими в состав Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству
18.0019.30 Ужин для членов официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

ресторан «Габрово» (ул. Первомайская, 31)
20.00 — 21.30 Культурная программа

Гала-концерт «Мы разам — мы вместе!»

Дворец спорта «Могилев»,( ул.Гагарина, 1)
   
   

Третий день — 12 октября 2018 г.
Время уточняется Финальный матч турнира по хоккею с шайбой Спартакиады Союзного государства для детей
и юношества (Ледовая арена, г. Шклов, ул. Почтовая, 2)
9.00 — 10.00 Переезд участников к месту проведения пленарного заседания V Форума регионов Беларуси и России

УК «Дворец культуры области» (Пушкинский просп. 7)
10.00 — 10.40 Регистрация участников пленарного заседания
V Форума регионов Беларуси и России
9.00 – 10.20 Встреча Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь МЯСНИКОВИЧА М.В. и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации МАТВИЕНКО В.И. с руководителями регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации

Дворец гражданских обрядов, «Золотой зал» (ул.Ленинская,1)

Предусматривается подписание соглашений о сотрудничестве

9.00 – 10.20 Заседание Совета делового сотрудничества Дворец гражданских обрядов, «Хрустальный зал» (ул.Ленинская,1)

Предусматривается подписание коммерческих контрактов
   

11.00 — 14.30		 Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства»

УК «Дворец культуры области» (Пушкинский просп. 7)

Предусматривается кофе-пауза (примерное время с 13.00 до 13.30)

Предусматривается подписание соглашений о сотрудничестве
15.00 — 16.00 Официальный прием для участников Форума

УК «Дворец культуры области» (Пушкинский просп. 7)
По отдельному графику Отъезд участников V Форума регионов Беларуси
и России

Официальная делегация Республики Беларусь убывает автобусами из г. Могилева

Официальная делегация Российской Федерации убывает спецбортом и/или чартерным рейсом из «Международного аэропорта Могилев» в Москву.

Для остальных участников Форума предлагается организовать четыре трансфера (микроавтобусом) из г. Могилева в Национальный аэропорт Минск (при наличии пассажиров)
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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                                               10 — 12 октября 2018 года  Первый день — 10 октября 2018 г. по отдельному графику Прибытие участников V Форума регионов...
 
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