Верить в себя и учеников

Прошло немногим больше месяца, как стартовал новый учебный год. Сданы все планы, заполнена необходимая документация, посещены семьи и проведены родительские собрания. Словом, школьная жизнь вошла в свою привычную колею…

Что ни говорите, а День учителя не зря в календаре именно в начале октября: можно перевести дух и уверенно продолжать реализовывать запланированное. Накануне профессионального праздника всех педагогов и встретились с начальником отдела по образованию райисполкома Натальей Шевченко, чтобы узнать, как обстоят в районе школьные дела.

— Прежде чем начнем говорить про новый учебный год, давайте вспомним достижения предыдущего.

— В целом период был результативным. Успешно решалась одна из основных задач школы — повышение качества образования: на высоком и достаточном уровнях обучалось 65,2 процента учащихся 3-11 классов, и этот показатель постепенно возрастал. Аттестаты особого образца и золотые медали получили 18 выпускников. Свидетельства об общем базовом образовании с отличием выданы 20 девятиклассникам — это наш резерв.

Ежегодно осиповичские школьники становятся победителями третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. В интеллектуальном первенстве завоевано 11 дипломов и 1 поощрительный отзыв, тогда как, например, в 2017 году было 7 и 2 соответственно. Стабильно показывают высокие результаты и воспитанники учреждений дополнительного образования: в различных конкурсах за прошедший год ими получено 5 дипломов международного уровня, 39 — республиканского и 81 — областного. Учащиеся района в рамках акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» отмечены 13 дипломами в области и 2 — в республике. Это и есть главное подтверждение того, что наши педагоги воспитывают интеллектуальных, активных, творческих и разносторонне талантливых ребят.

Обеспечивается стопроцентное жизнеустройство выпускников. Ежегодно порядка 80 процентов из них становятся студентами и учащимися учреждений высшего и среднего специального образования. Знания, полученные в родной школе, дают возможность в дальнейшем юношам и девушкам успешно реализоваться в профессии, вообще найти свое место в жизни.

— Какие новшества принес этот сентябрь учителям и ученикам?

— Постепенно увеличивается контингент старшеклассников, охваченных профильным обучением. Сейчас функционируют профильные классы в 16 школах, где изучают учебные предметы на повышенном уровне 319 человек. Именно с этого года открыто 2 класса и 2 группы аграрной направленности — речь идет о школах в Татарке и Протасевичах, а также Дарагановском и Каменич-ском учебно-педагогических комплексах. Считаю, что это хорошая возможность для ребят в будущем получить востребованную специальность и рабочее место именно в родном районе, который всегда с радостью встречает своих выпускников. Группы педагогической направленности созданы в городских средних школах №№1, 3, 4 и гимназии — задействовано 30 учащихся. Гимназисты, кстати, введение в педагогическую профессию изучают уже второй год, в скором времени им предстоит сделать выбор. Для 95 учеников 10-х классов организовано профессиональное обучение.

Появились новые учебники для 4 и 8 классов, которые подготовлены согласно обновленной программе. Учебный материал разработан с учетом доступности и возрастных особенностей учащихся, межпредметных связей. Особое значение придается и ориентации на практику. В новых учебниках возросло количество заданий и упражнений с белорусским контекстом, что тоже большой плюс.

Обеспечена системная деятельность учреждений образования района в рамках инновационных проектов. В текущем учебном году в числе республиканских инновационных площадок — средние школы № 2 и № 3, гимназия и Дарагановский учебно-педагогический комплекс, а также дошкольный центр развития ребенка и ясли-сад № 10 «Росинка». Осиповичские педагоги всегда готовы внедрять в свою практику новое и передовое, открыты к сотрудничеству.

— Профессия учителя никогда не была легкой. Не боится ли нынешняя молодежь выбирать именно эту непростую, но интересную и важную стезю?

— У нас есть достойная смена. С 2012 по 2017 год к работе приступили 75 молодых специалистов, и отрадно, что 56 из них продолжают трудиться в учреждениях образования района. В августе наши ряды пополнились 15 молодыми педагогами, на которых тоже возлагаем особые надежды. Более двух десятков выпускников поступили в этом году на педагогические специальности — профессия живет и возвращает свой престиж!

Нет ничего труднее, чем обучать: учить мы все способны и даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Наши кадры в совершенстве владеют этим секретом и щедро делятся знаниями со своими учениками. Хочется пожелать всем педагогам — будь то воспитатель, учитель или руководитель — твердой уверенности в том, что ваши усилия обязательно принесут огромную пользу и родному городу, и родной стране — кто знает, каких высот завтра достигнут ваши ученики? И нет сомнений, что каждый из них сумеет проявить себя в жизни с самой лучшей стороны, а в один прекрасный осенний день встретится с вами, чтобы сказать: спасибо за все, педагог!

Беседовала Валентина КОРБАЛЬ.