ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верить в себя и учеников

05.10.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Прошло немногим больше месяца, как стартовал новый учебный год. Сданы все планы, заполнена необходимая документация, посещены семьи и проведены родительские собрания. Словом, школьная жизнь вошла в свою привычную колею…

Что ни говорите, а День учителя не зря в календаре именно в начале октября: можно перевести дух и уверенно продолжать реализовывать запланированное. Накануне профессионального праздника всех педагогов и встретились с начальником отдела по образованию райисполкома Натальей Шевченко, чтобы узнать, как обстоят в районе школьные дела.

— Прежде чем начнем говорить про новый учебный год, давайте вспомним достижения предыдущего.

— В целом период был результативным. Успешно решалась одна из основных задач школы — повышение качества образования: на высоком и достаточном уровнях обучалось 65,2 процента учащихся            3-11 классов, и этот показатель постепенно возрастал. Аттестаты особого образца и золотые медали получили 18 выпускников. Свидетельства об общем базовом образовании с отличием выданы 20 девятиклассникам — это наш резерв.

 Ежегодно осиповичские школьники становятся победителями    третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. В интеллектуальном первенстве завоевано 11 дипломов и 1 поощрительный отзыв, тогда как, например, в 2017 году было 7 и 2 соответственно. Стабильно показывают высокие результаты и воспитанники учреждений дополнительного образования: в различных конкурсах за прошедший год ими получено 5 дипломов международного уровня, 39 — республиканского и 81 — областного. Учащиеся района в рамках акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» отмечены 13 дипломами в области и 2 — в республике. Это и есть главное подтверждение того, что наши педагоги воспитывают интеллектуальных, активных, творческих и разносторонне талантливых ребят.

Обеспечивается стопроцентное жизнеустройство выпускников. Ежегодно порядка 80 процентов из них становятся студентами и учащимися учреждений высшего и среднего специального образования. Знания, полученные в родной школе, дают возможность в дальнейшем юношам и девушкам успешно реализоваться в профессии, вообще найти свое место в жизни.

— Какие новшества принес этот сентябрь учителям и ученикам?

— Постепенно увеличивается контингент старшеклассников, охваченных профильным обучением. Сейчас функционируют профильные классы в 16 школах, где изучают учебные предметы на повышенном уровне 319 человек. Именно с этого года открыто 2 класса и 2 группы аграрной направленности — речь идет о школах в Татарке и Протасевичах, а также Дарагановском и Каменич-ском учебно-педагогических комплексах. Считаю, что это хорошая возможность для ребят в будущем получить востребованную специальность и рабочее место именно в родном районе, который всегда с радостью встречает своих выпускников. Группы педагогической направленности созданы в городских средних школах №№1, 3, 4 и гимназии — задействовано 30 учащихся. Гимназисты, кстати, введение в педагогическую профессию изучают уже второй год, в скором времени им предстоит сделать выбор. Для 95 учеников 10-х классов организовано профессиональное обучение.

 Появились новые учебники для 4 и 8 классов, которые подготовлены согласно обновленной программе. Учебный материал разработан с учетом доступности и возрастных особенностей учащихся, межпредметных связей. Особое значение придается и ориентации на практику. В новых учебниках возросло количество заданий и упражнений с белорусским контекстом, что тоже большой плюс.

 Обеспечена системная деятельность учреждений образования района в рамках инновационных проектов. В текущем учебном году в числе республиканских инновационных площадок — средние школы № 2 и № 3, гимназия и Дарагановский учебно-педагогический комплекс, а также дошкольный центр развития ребенка и ясли-сад № 10 «Росинка». Осиповичские педагоги всегда готовы внедрять в свою практику новое и передовое, открыты к сотрудничеству.

— Профессия учителя никогда не была легкой. Не боится ли нынешняя молодежь выбирать именно эту непростую, но интересную и важную стезю?

— У нас есть достойная смена. С 2012 по 2017 год к работе приступили 75 молодых специалистов, и отрадно, что 56 из них продолжают трудиться в учреждениях образования района. В августе наши ряды пополнились 15 молодыми педагогами, на которых тоже возлагаем особые надежды. Более двух десятков выпускников поступили в этом году на педагогические специальности — профессия живет и возвращает свой престиж!

Нет ничего труднее, чем обучать: учить мы все способны и даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Наши кадры в совершенстве владеют этим секретом и щедро делятся знаниями со своими учениками. Хочется пожелать всем педагогам — будь то воспитатель, учитель или руководитель — твердой уверенности в том, что ваши усилия обязательно принесут огромную пользу и родному городу, и родной стране — кто знает, каких высот завтра достигнут ваши ученики? И нет сомнений, что каждый из них сумеет проявить себя в жизни с самой лучшей стороны, а в один прекрасный осенний день встретится с вами, чтобы сказать: спасибо за все, педагог!

Беседовала Валентина КОРБАЛЬ.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошло немногим больше месяца, как стартовал новый учебный год. Сданы все планы, заполнена необходимая документация, посещены семьи и проведены родительские...
 
Новости дня
Новости разные
 
Программа V форума регионов Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика