Обратная связь: власть народ

Общеизвестно, что в работе с людьми мелочей нет и быть не может. И на любое обращение в государственные органы, организации ЖКХ, «бытовки», торговли, здравоохранения, соцобслуживания и другие человек должен получить внятный ответ в установленные нормативными документами сроки.

В сфере осуществления административных процедур, службе «одно окно» — тоже. Плюс аналогичная работа должна быть четко налажена в каждом трудовом коллективе.

Областная межведомственная рабочая группа во главе с управляющим делами Могилевского облисполкома Григорием Ворониным с целью изучения состояния работы с населением побывала уже в нескольких районах, а в сентябре работала у нас. Сельсоветы и отделы и управления райисполкома, районы газоснабжения и электрических сетей, ДРСУ № 199, Дарагановская больница сестринского ухода, ДЮСШ, управление капстроительством, автопарк №19, представительство БУРСП «Белгосстрах» по Осиповичскому району, опытный лесхоз, редакция райгазеты, ОАО «Торговля», УКП ЖКХ, райцентр соцобслуживания населения, райветстанция, КДУП «Единый расчетный центр» — мониторинг коснулся многих коллективов.

При анализе его результатов было отмечено, что в целом должностными лицами райисполкома и организаций принимаются меры по соблюдению требований законодательства, регулирующего работу с обращениями, осуществлению административных процедур, оказанию услуг населению. Однако не обходится и без определенных недостатков и нарушений. Многие из них были устранены практически сразу, во время проведения мониторинга, отдельные — чуть позже. Но все были тщательно рассмотрены на недавнем расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон.

— Изучали актуальный для жителей города и района вопрос прежде всего для исправления существующих еще кое-где недоработок, давали соответствующие рекомендации, практические советы и т.д. И везде, где побывали, нацеливали всех заинтересованных обязательно действовать на упреждение, оперативно разбираться и по мере сил и возможностей избавляться от «узких мест», — отметили начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц и заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Инна Филиппова и Олег Пищенко, другие члены межведомственной группы. — Человек — наше главное богатство, а потому и любые «проколы» в работе с людьми недопустимы.