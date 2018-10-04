Впереди — перепись населения

В соответствии с Указом Президента страны от 24.10. 2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь» в период с 4 по 30 октября 2019 г. пройдет очередная перепись населения.

Первоочередная задача сейчас — приведение в порядок адресного хозяйства, т.к. не на всех жилых строениях имеются аншлаги с номером дома и названием улицы.

Ответственность за установку и содержание домовых знаков несут владельцы зданий и сооружений, в частном секторе — домовладельцы.

В связи с этим обращаемся ко всем гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, с просьбой завершить к ноябрю работы по установке отсутствующих и восстановлению пришедших в негодность аншлагов с номером дома и названием улицы.