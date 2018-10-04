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Минчанин выращивал марихуану на балконе

05.10.2018 15:36 — Разное | UDF  
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Фото: пресс-служба ГУВД
Милиция задержала 31-летнего минчанина, который организовал в квартире помещение для выращивания марихуаны, сообщает пресс-служба ГУВД.

Для выращивания марихуаны мужчина оборудовал балкон своей квартиры. Оперативники обнаружили в ходе осмотра более 32 г высушенной марихуаны, полимерный контейнер с веществом растительного происхождения, кулер с блоком питания и фильтром, две лампы накаливания.

Эксперты исследуют изъятые предметы на наличие на них запрещенных веществ.

Марихуану минчан потреблял сам, а также сбывал знакомым.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 УК РБ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Мужчина в квартире проживал один, работал строителем на одной из частных фирм Минска и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Минчанин выращивал марихуану на балконе

Фото: пресс-служба ГУВД

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина работал строителем и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
 
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