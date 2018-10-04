СМИ России: рейтинг Путина упал до уровня 2013 года





Таким образом, армия стала самым надежным институтом в глазах россиян. Многие респонденты объясняли, что чувствуют гордость, когда смотрят видео пуска ракет с Каспийского моря в Сирию, говорит социолог "Левада-центра"Комментируя снижение рейтинга президента, Денис Волков отметил, что снижение началось еще в начале 2018 года.сказал Волков.По словам Волкова, контраст с ожиданиями стал для людей шоком, который ударил по рейтингу президента. По его словам, никаких предпосылок к повышению его рейтинга нет, учитывая, что в холодное время года он традиционно еще больше понижается.заключает эксперт.