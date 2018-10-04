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СМИ России: рейтинг Путина упал до уровня 2013 года

05.10.2018 15:23 — Разное | UDF  
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Доверие к президенту России Владимиру Путину вернулось к уровню 2013 года, пишет "Коммерсант", ссылаясь на опросы "Левада-центра". Рейтинг по сравнению с 2017 годом снизился на 17% до 58%, вернувшись к "докрымскому" уровню, и теперь армии доверяют больше, чем главе государства (66%).

Таким образом, армия стала самым надежным институтом в глазах россиян. Многие респонденты объясняли, что чувствуют гордость, когда смотрят видео пуска ракет с Каспийского моря в Сирию, говорит социолог "Левада-центра" Денис Волков.

Комментируя снижение рейтинга президента, Денис Волков отметил, что снижение началось еще в начале 2018 года. "Предвыборные настроения (в марте) оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина, - сказал Волков. - После выборов, однако, мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста".

По словам Волкова, контраст с ожиданиями стал для людей шоком, который ударил по рейтингу президента. По его словам, никаких предпосылок к повышению его рейтинга нет, учитывая, что в холодное время года он традиционно еще больше понижается.

"Несмотря на то что Кремль всеми силами пытался переложить ответственность за непопулярную реформу на других, именно Путин ответственен и за хорошее, и за плохое", - заключает эксперт.

 
 
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Теперь армии доверяют больше, чем главе государства.
 
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