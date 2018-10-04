Сезон открыт: Загонная охота на копытных

С 1 октября текущего года для охотников наступил долгожданный сезон загонной охоты на копытных: лося, кабана, косулю, оленя благородного, оленя пятнистого, лань и муфлона. Охота осуществляется на животных любого пола и возраста и продлится по 31 декабря.

Для добычи лося, оленя, лани, взрослого кабана, старше 2 лет, можно использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей и гладкоствольное охотничье оружие с использованием только пулевых патронов; для косули и молодняка кабана до 2 лет - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей и гладкоствольное охотничье оружие с использованием пулевых патронов и патронов, снаряженных картечью.

Обращаю внимание охотников на изменения в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, внесенные Указом Президента Республики Беларусь от 21.03.2018 года №112 и вступившие в силу с 25 сентября текущего года. В загонной охоте теперь могут участвовать не только охотники, но и в качестве загонщиков все желающие, достигшие 18 лет. При охоте ружейным загоном обязательное условие – с собаками. Охота загоном и с собаками осуществляется только в светлое время суток, из засады и с подхода – в течение суток. Владельцы охотничьих собак получили право выгуливать животных в охотугодьях без поводка, главное, чтобы собака не преследовала дичь или не пыталась добыть дикое животное.

В соответствии с новыми правилами факт уплаты государственной пошлины охотники могут подтвердить не только квитанцией, но и карт-чеком в электронном виде или на бумажном носителе. Государственная пошлина за предоставление права на охоту, уплаченная ранее до вступления в силу новых правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, считается действительной в течение 12 месяцев с даты уплаты.

Уважаемые охотники! Не забывайте, что загонная охота – не только один из самых захватывающих видов охоты, но и достаточно опасный, требующий строжайшего соблюдения требований техники безопасности, так как на кону не только ваша жизнь, но и жизнь коллеги.

Просим всех граждан, ставших свидетелями нарушений природоохранного законодательства, в том числе и при проведении охоты, сообщать в Сморгонскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по круглосуточному номеру «телефону доверия» 8(01592) 3-26-74.

Владимир СЕЛЯВКО, старший госинспектор Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира.