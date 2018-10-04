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Пропавший глава Интерпола помещен под стражу в Пекине – СМИ
Президент Интерпола Мэн Хунвэй, вероятно, находится под стражей в Пекине, сообщает в пятницу газета "Монд".
По ее информации, французские следователи считают, что Мэн Хунвэй не просто пропал в Китае, а помещен под стражу. При этом, указывается, что место его нахождения держится в тайне.
По данным газеты, задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.
Ранее сообщалось, что во Франции начали расследование в связи с исчезновением главы Интерпола после того, как в конце сентября он уехал в Китай.
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Президент Интерпола Мэн Хунвэй, вероятно, находится под стражей в Пекине, сообщает в пятницу газета "Монд". По ее информации, французские следователи считают, что...
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