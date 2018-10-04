Патриарх Кирилл проведет 15 октября заседание священного Синода в Минске, встретится с Лукашенко

Патриарх Кирилл 13-15 октября посетит Минск, где проведет заседании священного Синода и встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"13-15 октября предполагается визит патриарха Кирилла в Минск", - сообщил Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси на пресс-конференции в пятницу Минске.

Он уточнил, что 15 октября патриарх встретится с президентом Беларуси, после чего проведет заседание священного Синода.

Главным вопросом предстоящего заседания, отметил глава БПЦ, станет положение православной церкви в Украине.