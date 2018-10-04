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БПЦ призывает патриарха Константинопольского не допустить раскола мирового православия - митрополит Павел

05.10.2018 15:23 — Разное | Интерфакс  
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Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси призывает патриарха Константинопольского Варфоломея приостановить процесс наделения украинской церкви автокефалией, которое может привести к расколу мирового православия.

"Наше заявление составлено таким образом, чтобы призвать и патриарха Варфоломея, и Синод Константинопольской церкви переосмыслить принятые решения и сделать все возможное, чтобы дезавуировать или отозвать, остановить этот процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия", - сказал глава БПЦ на пресс-конференции в пятницу в Минске.

Он подчеркнул, что раскол может стать самым страшным событием, которое может быть.

"Чтобы как-то отрезвить горячие головы, было принято решение приостановить наше служение с епископатом Константинопольским, приостановить наше участие во всех мероприятиях, где председательствуют представители Константинополя", - продолжил экзарх.

При этом он отметил, что "это еще не разрыв". "Это призыв, попытка обратится к патриарху Варфоломею приостановить это деяние, что может привести к расколу", - сказал митрополит Павел.

"Мы с чувством сожаления относимся к тому, что происходит в Украине", -добавил глава БПЦ.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата - покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.

Ранее, Белорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по Украине.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси призывает патриарха Константинопольского Варфоломея приостановить процесс наделения...
 
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