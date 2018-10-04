Президент Беларуси Александр Лукашенко видит упущения в военной подготовке и в целом воспитании молодых мужчин из-за большого процента отсрочек от службы в армии.

"Почти 80% по закону в отсрочке. Кому-то по учебе, кому-то по семейным обстоятельствам... То есть мы сами приняли такие решения, что люди по закону могут не служить. Это не нормально. Знаете, мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики", - сказал А.Лукашенко журналистам, посещая учебный полигон в Ивацевичском районе (Брестская обл.) в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

Отвечая на вопрос о престиже военной службы и того, что необходимо предпринять, чтобы его повысить, президент заметил, что он "несколько резок при высказываниях на эту тему".

"Потому что это меня как мужика, не только президента, слишком задевает", - признался он.

Глава государства обратил внимание, что в случае военного конфликта многие просто не будут уметь пользоваться розданным оружием.

"Мы очень серьезно, и это наша задача, в течение этого года и ближайшего полугодия подумаем над тем, как сделать так, чтобы научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью, не говоря уже о том, что он Родину должен защищать. Мы сами тут нахомутали кучу вопросов и сегодня ахаем, охаем, что у нас где-то не хватает военнослужащих", - заявил президент.