Лукашенко считает независимость в производстве и модернизации вооружения вопросом номер один

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает важность создания новых образцов белорусского оружия и модернизации имеющейся техники собственными силами.

"Независимость в производстве и модернизации для любой страны - вопрос номер один", - сказал А.Лукашенко в пятницу, посещая учебный полигон в Ивацевичском районе (Брестская обл.) в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

А.Лукашенко привел в пример Россию. "Для президента России более важной проблемы нет, хотя им и так со времен Советского Союза наследство досталось немалое. Но, тем не менее, для современного оружия они многое покупали. Сейчас вопрос номер один в России - уйти вообще от покупки импортного", - сказал он.

"К примеру, даже имея с нами самые тесные и близкие отношения, строя единое Союзного государство, тем не менее они на КамАЗе создают транспорт для перевозки ядерных ракет (по аналогии с продукцией белорусского предприятия МЗКТ)", - констатировал президент.

А.Лукашенко сообщил, что на этот счет у него был разговор с Владимиром Путиным, и российский лидер объяснил такие действия тем, что Россия в перспективе хочет полностью обеспечить себе независимость в этом вопросе. "Он мне прямо говорит: хорошо, сегодня в Беларуси Лукашенко, власть и прочее (есть готовность и нацеленность на развитие сотрудничества с Россией), мы видим и покупаем у вас, но в перспективе мы должны быть абсолютно убеждены, особенно для ядерного оружия, мы должны быть независимы", - привел А.Лукашенко подробности разговора с российским коллегой.