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Белорусам пообещали солидный рост пенсий
Премьер-министр Сергей Румас 5 октября в Палате представителей пообещал увеличение пенсий в Беларуси на 5% до конца этого года.
Премьер-министр отметил, что если это предложение поддержат, то рост пенсий составит за год более чем 20%.
«С учетом инфляции на уровне 6% - это рекордный рост», — заявил Румас. Он также отметил, что пока в стране не удалось достичь планов по росту пенсии до 40% от средней по стране заработной плате. Мешает этому рост зарплат, и на данным момент средняя пенсия составляет четь больше 36% от средне зарплаты.
Напомним, что в Беларуси с 1 августа средние пенсии
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Премьер-министр Сергей Румас 5 октября в Палате представителей пообещал увеличение пенсий в Беларуси на 5% до конца этого года. Премьер-министр отметил, что если это...
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