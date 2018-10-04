Белорусам пообещали солидный рост пенсий

Премьер-министр Сергей Румас 5 октября в Палате представителей пообещал увеличение пенсий в Беларуси на 5% до конца этого года.

Премьер-министр отметил, что если это предложение поддержат, то рост пенсий составит за год более чем 20%.

«С учетом инфляции на уровне 6% - это рекордный рост», — заявил Румас. Он также отметил, что пока в стране не удалось достичь планов по росту пенсии до 40% от средней по стране заработной плате. Мешает этому рост зарплат, и на данным момент средняя пенсия составляет четь больше 36% от средне зарплаты.