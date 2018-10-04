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Белорусам пообещали солидный рост пенсий

05.10.2018 16:54 — Разное | БДГ  
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Премьер-министр Сергей Румас 5 октября в Палате представителей пообещал увеличение пенсий в Беларуси на 5% до конца этого года.

Премьер-министр отметил, что если это предложение поддержат, то рост пенсий составит за год более чем 20%.

«С учетом инфляции на уровне 6% - это рекордный рост», — заявил Румас. Он также отметил, что пока в стране не удалось достичь планов по росту пенсии до 40% от средней по стране заработной плате. Мешает этому рост зарплат, и на данным момент средняя пенсия составляет четь больше 36% от средне зарплаты.

Напомним, что в Беларуси с 1 августа средние пенсии выросли в среднем на 10%.

 
 
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Премьер-министр Сергей Румас 5 октября в Палате представителей пообещал увеличение пенсий в Беларуси на 5% до конца этого года. Премьер-министр отметил, что если это...
 
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