|
"Дело профсоюза": назначена дата рассмотрения апелляции
Правозащитникам "
Они обжалуют приговор от 24 августа 2018 г., которым их признали виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП на 4 года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. В жалобе лидеры профсоюза просят прекратить уголовное преследование.
Такого же мнения придерживается и правозащитное сообщество Беларуси также призывает власти пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика.
С заявлениями о необходимости отмены обвинительного приговора Федыничу и Комлику выступают и международные организации. Так, Обсерватория по защите правозащитниковсчитает, что данные действия властей нарушают международные обязательства Беларуси в области прав человека и свою собственную Конституцию, и поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции.
По мнению международной правозащитной организации Front Line Defendersпреследование профсоюзных лидеров связано исключительно с их мирной и законной работой в области защиты прав человека.
Поэтому власти Беларуси должны немедленно отменить приговоры против руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и полностью восстановить их свободу.
С требованием отменить наказание лидерам независимого профсоюза РЭП обратились к президенту Беларуси Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов (МКП).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитникам "Весны" стало известно, что рассмотрение апелляционных жалоб лидеров независимого профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика Минский городской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)