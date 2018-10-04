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"Дело профсоюза": назначена дата рассмотрения апелляции

05.10.2018 16:37 — Разное | Партизан  
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Правозащитникам "Весны" стало известно, что рассмотрение апелляционных жалоб лидеров независимого профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика Минский городской суд назначил на 9 ноября.

Они обжалуют приговор от 24 августа 2018 г., которым их признали виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). 

Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП на 4 года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. В жалобе лидеры профсоюза просят прекратить уголовное преследование.

Такого же мнения придерживается и правозащитное сообщество Беларуси также призывает власти пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика.

С заявлениями о необходимости отмены обвинительного приговора Федыничу и Комлику выступают и международные организации. Так, Обсерватория по защите правозащитниковсчитает, что данные действия властей нарушают международные обязательства Беларуси в области прав человека и свою собственную Конституцию, и поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции.


По мнению международной правозащитной организации Front Line Defendersпреследование профсоюзных лидеров связано исключительно с их мирной и законной работой в области защиты прав человека. 

Поэтому власти Беларуси должны немедленно отменить приговоры против руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и полностью восстановить их свободу.

С требованием отменить наказание лидерам независимого профсоюза РЭП обратились к президенту Беларуси Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов (МКП). 

 
 
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Правозащитникам "Весны" стало известно, что рассмотрение апелляционных жалоб лидеров независимого профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика Минский городской...
 
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