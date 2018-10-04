"Дело профсоюза": назначена дата рассмотрения апелляции

Они обжалуют приговор от 24 августа 2018 г., которым их признали виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).





Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП на 4 года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. В жалобе лидеры профсоюза просят прекратить уголовное преследование.





Такого же мнения придерживается и правозащитное сообщество Беларуси также призывает власти пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика.





С заявлениями о необходимости отмены обвинительного приговора Федыничу и Комлику выступают и международные организации. Так, Обсерватория по защите правозащитниковсчитает, что данные действия властей нарушают международные обязательства Беларуси в области прав человека и свою собственную Конституцию, и поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции.









По мнению международной правозащитной организации Front Line Defendersпреследование профсоюзных лидеров связано исключительно с их мирной и законной работой в области защиты прав человека.





Поэтому власти Беларуси должны немедленно отменить приговоры против руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и полностью восстановить их свободу.





С требованием отменить наказание лидерам независимого профсоюза РЭП обратились к президенту Беларуси Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов (МКП).