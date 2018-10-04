БПЦ выступает за мораторий на смертную казнь

"Из Уголовного кодекса может и не надо убирать (такой вид наказания - ИФ), но мы приветствуем мораторий", - сказал глава БПЦ на пресс-конференции в пятницу в Минске





По словам экзарха, наличие в Уголовном кодексе такой меры наказания как смертная казнь может предостеречь от совершения преступлений, вместе с тем, мораторий на такой вид наказания себя оправдывает.





В свою очередь председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин отметил, что позиция Русской православной церкви вообще, и Белорусской православной церкви в частности, состоит в том, что "мы считаем замену смертной казни другими видами наказания более предпочтительной".





Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.





Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.





В 2016 году в Беларуси были приведены в исполнение четыре смертных приговора.





В 2017 году белорусские суды вынесли пять смертных приговоров. По информации правозащитников, были приведены в исполнение два: в отношении Сергея Острикова и Кирилла Казачка (приговорены к смертной казни в 2016 году).





Кроме того, правозащитники сообщают о возможном приведении в исполнении двух смертных приговоров в 2018 году - в отношении Алексея Михалени и Виктора Летова.





Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.



