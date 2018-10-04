"Дурь, взятая с Запада" Лукашенко жестко прошелся по законопроекту о домашнем насилии

цитирует Лукашенко его пресс-служба. «Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется — мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта», —Лукашенко его пресс-служба.





«Где-то кто-то брякнул — о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье», — заявил он.





Законопроект о противодействии домашнему насилию разрабатывало Министерство внутренних дел. По мнению Лукашенко, этим документом должны заниматься другие структуры: в первую очередь представители органов власти на местах, общественные организации, правительство, Администрация президента. Но мнение милиции при этом, конечно, учитывать надо, подчеркнул Лукашенко.





Лукашенко заявил, что не сторонник того, чтобы наказывать детей. Но иногда, по его мнению, этого не получается избежать.





«Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно, — сказал он. — Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал».





«Это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо. Пожелания милиции мы учтем. Может, даже не законом, а обойдемся внесением изменений в существующие законопроекты. У нас есть соответствующая Директива президента, которая касается этих проблем, — сказал Лукашенко. — А тому, что люди это обсуждают и их возмущают некоторые глупости в проекте закона, я рад. Обостряя эту проблему, они обращают на нее мое внимание. Поэтому будет так, как нужно и выгодно нам, исходя из наших традиций и опыта».





Напомним, Министерство внутренних дел вынесло концепцию проекта закона «О противодействии домашнему насилию» на общественное обсуждение в июле. В октябре его планировалось представить на рассмотрение Лукашенко.





В проекте предлагаются меры профилактики и пресечения насилия не только в кругу семьи, но и со стороны бывших супругов или пар, которые когда-либо жили вместе и вели общее домашнее хозяйство. Предполагалось, что если закон будет принят, то в белорусском праве появятся такие понятия, как «экономическое насилие», «преследование», «домогательство».





Кроме того, предлагалось революционное для Беларуси новшество — официально запретить бить детей.





Ранее против предложений Министерства внутренних дел по закону о домашнем насилии выступили общественные организации, которые называют себя «просемейными силами страны». Они считают, что семьи в силах разобраться в своих проблемах без вмешательства государства.





В концепции закона, по их мнению, «патриархальный уклад семьи расценивается как криминал», поэтому они начали сбор подписей под обращением к Лукашенко. Выступили против законопроекта и епископы объединений Евангельских церквей Беларуси, связав с пропагандой ЛГБТ-культуры.





А по мнению депутата Игоря Марзалюка, концепция проекта закона «рождена в одном из подразделений МВД при активном содействии глобальных фондов».