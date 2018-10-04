Не поверите! Многие дети в Европе продолжают жить с родителями и после 30 лет

Об этом свидетельствуют карты, основанные на данных Евростата и ряда национальных статистических агентств, которые были опубликованы сервисом vividmaps.





Исследователи отмечают, что как в Северной, так и в Южной Европе в последние годы наблюдается тенденция к тому, чтобы оставаться жить в родительском доме более длительное время. Нидерланды являются единственным значительным исключением из данного тренда.





В то же время, например, в Португалии доля детей в возрасте 20-24 года, живущих с их родителями, увеличилась с 75 до 82 процентов в период с 1987 по 1995 год, а среди 25-29-летних - с 39 до 49 процентов. Аналогичные тенденции проявляются в Италии и Испании.

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