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В случае выигрыша турнира в Пекине Арина Соболенко войдет в топ-8 рейтинга ВТА
Победа на турнире в Пекине поднимет первую ракетку Беларуси Арину Соболенко в топ-8 рейтинга ВТА. В лайв-рейтинге девушка занимает 11-ю строку, однако в случае китайского триумфа наберет 4050 очков и ворвется в восьмерку лучших, что является необходимым условием для участия в стартующем через две недели итоговом турнире ВТА в Сингапуре.
Пока 8-ю строку занимает американка Слоан Стивенс, имеющая 4022 балла. Но она, равно как голландка Кики Бертенс и немка Юлия Гергес, уже закончили выступление.
При этом Соболенко для подъема в топ-8 необходима исключительно победа в Пекине. Выход в финал не позволит ей войти в десятку.
В четвертьфинале пекинского турнира Соболенко сегодня встречается с китаянкой Ван Цян. В этом поединке она считается фаворіткой.
В случае успеха ее ждет противостояние с датчанкой Каролин Возняцки. Тут все не так однозначно, но в августе Соболенко уже побеждала Возняцки.
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Победа на турнире в Пекине поднимет первую ракетку Беларуси Арину Соболенко в топ-8 рейтинга ВТА. В лайв-рейтинге девушка занимает 11-ю строку, однако в случае...
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