В случае выигрыша турнира в Пекине Арина Соболенко войдет в топ-8 рейтинга ВТА









Пока 8-ю строку занимает американка Слоан Стивенс, имеющая 4022 балла. Но она, равно как голландка Кики Бертенс и немка Юлия Гергес, уже закончили выступление.





При этом Соболенко для подъема в топ-8 необходима исключительно победа в Пекине. Выход в финал не позволит ей войти в десятку.





В четвертьфинале пекинского турнира Соболенко сегодня встречается с китаянкой Ван Цян. В этом поединке она считается фаворіткой.





В случае успеха ее ждет противостояние с датчанкой Каролин Возняцки. Тут все не так однозначно, но в августе Соболенко уже побеждала Возняцки.