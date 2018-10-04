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"Выходит, за его смерть никто не ответит". Семья Николая Патрончика ищет правды у Лукашенко
"Во-первых, хочу сообщить вам, что я живой…" - так традиционно бодро начинал свои письма родным из СИЗО Николай Патрончик, заслуженный строитель Беларуси, отстроивший малую родину Лукашенко.
Об изменении меры пресечения не узнал — был уже в коме
Декабрьский арест Николая Патрончика всколыхнул Круглое. В местном ПМК-266 Патрончик трудился без малого 45 лет, с 1995 года — директором. Работники ПМК даже написали коллективное письмо президенту: просили «отнестись гуманно» к их руководителю и отпустить его хотя бы под домашний арест.
Сегодня к президенту обращается уже вдова Патрончика Лариса Олеговна.
«Получить хоть какой-то вразумительный ответ на запросы в правоохранительные органы я давно не рассчитываю, и меня одолевает отчаяние, — пишет она. — Неоднократные обращения в правоохранительные органы и Администрацию президента Республики Беларусь влекут за собой лишь ответы, из которых следует, что судьба „врага народа“ никого не волнует и смерть Патрончика Н. В. — это всего лишь неприятное событие на фоне „борьбы“ с коррупцией и казнокрадами».
Из письма Николая Патрончика 18 марта:
«Во-первых, хочу сообщить, что я живой. Настроение так себе, немного приболел, начали опять отекать ноги. Доктор назначила мне уколы антибиотиков — два раза в день, десять сеансов. Вечером и утром водят в санчасть на уколы. Прошел уже четыре сеанса, стало легче, а то на прогулку не мог надеть ботинки. Принимаю все таблетки, которые я принимал дома».
Речь о том, что с момента водворения Патрончика с сыном в СИЗО прошло уже девять месяцев, со дня его смерти — почти пять месяцев, но ни в его виновности, ни в причинах смерти так и не разобрались.
Лариса Олеговна вспоминает, что ее муж жаловался на серьезные проблемы со здоровьем не один месяц. У него был сахарный диабет, проблемы с почками и печенью. Два раза Патрончика из СИЗО забирали в областную больницу — на день, на обследование, после этого корректировали лечение. Но заметных улучшений не было, семья волновалась.
Адвокат неоднократно ходатайствовал об изменении меры пресечения и лечении в условиях стационара, родственники обращались в главное управление по вопросам помилования Администрации президента. Все заверяли: заболевания подозреваемого позволяют ему находиться в СИЗО.
«От лиц, содержавши я в одной камере в СИЗО с Николаем Васильевичем, нам стало известно, что ему стало совсем плохо еще 4 мая, за три дня до смерти, однако сотрудники СИЗО на неоднократные просьбы вызвать скорую помощь не реагировали и сделали это только в 8.00 7 мая, когда очевидно было уже поздно», — пишет президенту вдова.
«Следователи и прокуроры, дабы снять с себя ответственность и скрыть очевидный факт неоказания медицинской помощи в СИЗО, даже „задним числом“ вынесли постановление о том, что якобы 07.05.2018 года, в день смерти, Николаю Васильевичу изменили меру пресечения и освободили его из-под стражи, — пишет жена Патрончика. — Исходя из этого, он вроде как умер „свободным человеком“, и, соответственно, за его смерть никому отвечать не придется. Для меня крайне удивителен этот факт, и моя скорбь становится все глубже».
Из письма Николая Патрончика 29 марта:
«Спасибо за лекарства. Кололи антибиотики 15 дней по два укола каждый день. Очень отекают ноги. Что-то плохо с почками, утром еле надеваю ботинки. Когда ты передала лекарства, то еще назначили десять сеансов по два укола каждый день. Вот такие у меня дела со здоровьем. Я думаю, со временем все наладится».
Действительно, семья заслуженного строителя узнает про изменение Патрончику меры пресечения только из переписки с госорганами, уже летом. В частности, Управление СК по Могилевской области сообщает, что меру пресечения обвиняемому изменили в понедельник, 7 мая, в день смерти, — с заключения под стражу на домашний арест «с целью беспрепятственного получения им необходимой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения».
«Постановление об изменении меры пресечения не было объявлено Патрончику Н. В. ввиду его нахождения в бессознательном состоянии», — уточняют следственные органы в ответ на обращение. То есть, как и в случае с умершей в колонии судьей, добиться изменения меры пресечения удается только человеку при смерти. При этом не в курсе оказались ни защитник, ни семья обвиняемого — им об этом не сообщили ни в СИЗО, куда приехали утром с передачей еще к живому и относительно здоровому Патрончику, ни в больнице, где так и не смогли пробиться к умирающему в реанимации под охраной.
Из письма Николая Патрончика 10 апреля:
«Хочу сообщить, что я живой. Вот уже четвертый день, как мне стало лучше и легче. Наверное, отравил сам себя, то есть свой организм, таблетками и уколами. Сейчас, кроме как от сахарного диабета, желудка, от почек мочегонное, больше ничего не употребляю. И сразу стало легче, появился какой-то аппетит.
Вы меня извините, что я о больном, но это человеческий фактор. В отношении наших дел еще не ясно, время покажет. Надо просто держаться, терпеть, надеяться, а там что Бог даст. Падать духом мы не будем, иногда погрустим, особенно когда смотришь две фотографии своих любимых внуков. Это наша радость и гордость».
Жизнь — это работа
Лариса Олеговна в разговоре с TUT.BY ранее вспоминала, как ее муж затемно вставал и возвращался. Как 20 лет собирал предприятие по кусочкам — технику, специалистов, боролся за заказы. Как старался преобразить Круглое. Как после страшной аварии в 2013 году отказался от группы инвалидности, чтобы не лишиться работы: «Утром встанет, ногу перевяжет — и пошел».
И в СИЗО Патрончик постоянно интересовался, как там в Круглом, обижался, что некоторые работники отвернулись от него после рассказов работников правоохранительных органов про «миллионы на счетах» у бывшего руководителя. «Меня сегодня совсем не интересуют дела в ПМК, я там стал чужой, меня больше всего интересуют дела наши, личные, наше здоровье, наше будущее. Пока еще ничего не ясно по нашему делу…» — пишет Патрончик жене.
Из письма Николая Патрончика 18 апреля:
«С большим приветом и массой наилучших пожеланий к вам Николай Патрончик. Во-первых, хочу сообщить вам, что я живой. Перестал употреблять такое большое количество таблеток, и стало намного легче и лучше. Отечность ног и тела упала на 50%.
Сейчас уже лучше надеваю ботинки осенние, стараюсь не опускаться, а быть как все мужчины, которые находятся рядом. В общем, надо еще пожить ради своих родненьких, дорогих, любимых. Надо только держаться, терпеть ради светлого будущего».
Не раз вспоминал заслуженный строитель и о формальной стороне завершения своей рабочей биографии — с ним не продлили контракт в связи с истечением срока трудового договора. «Наниматели любого уровня имеют право поступать так с пенсионерами, так что я сейчас чистый пенсионер. Это надо было сделать лет пять тому назад, но время ушло», — горько констатирует он.
Из письма Николая Патрончика 23 апреля:
«В первых строках хочу сообщить, что я живой. Две недели тому назад из-за большого употребления таблеток было очень плохо, думал „сдохну“. Была большая отечность по всему телу, не мог надеть ботинки. Возила санчасть в облбольницу на обследование. После этого сам стал употреблять таблеток в три раза меньше, и стало намного лучше, на 50% упала отечность».
Нет человека, есть дело
В августе родственники Патрончика теряют терпение — идут недели и месяцы, а причина смерти им так и не озвучена. В графе «причина смерти» указан код диагноза R99, что обозначает — «Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти», то есть причина смерти не установлена.
16 августа они пишут обращение к президенту и в прокуратуру. Вопросы, насколько обоснованы претензии к Николаю Патрончику, уже не поднимают, хотя финансово-экономической экспертизы, на которой настаивали обвиняемый и его защитник, так и не было.
Прокуратура Могилева в ответ на обращения указывает на проведенную служебную проверку в медицинской службе УДИН МВД Беларуси и объясняет многократное продление сроков проверки и затем приостановление ее — из-за неготовности судебно-генетической экспертизы.
28 апреля, последнее письмо Николая Патрончика:
«Мне приносят из санчасти много таблеток, но мне посоветовали врачи повременить с их употреблением. В общем, все сравнительно хорошо. Вас люблю и сам себе думаю: ради вас надо жить, любить, держаться, терпеть, надеяться на светлое будущее, а там что Бог даст».
Только 10 сентября проверку возобновляют «в связи с необходимостью приобщения к материалам поступившей в Могилевский МОСК копии заключения служебной проверки, проведенной Департаментом исполнения наказания МВД Республики Беларусь на предмет полноты оказания Патрончику Н. В. медицинской помощи в ИУ „Тюрьма № 4“, а также заключения проведенной судебно-генетической экспертизы».
Не меньше семья Патрончика недоумевает и по поводу следствия, продолжающегося несколько месяцев после смерти обвиняемого. Обычная практика в таких случаях — выделение дела умершего в отдельное производство и прекращение по нему производства. В итоге дело Патрончика-старшего выделяют в отдельное производство только 11 сентября. По данным на 3 октября, дело Патрончика до сих пор не прекращено, хотя по делу его сына расследование уже завершено.
Заслуженный строитель Беларуси Николай Патрончик возглавлял одно из самых успешных предприятий в Могилевской области — государственную организацию «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266» (ПМК), где работает больше тысячи человек.
ПМК построила разные объекты в Беларуси: от жилья до производственных помещений. Организация оказывает не только строительные услуги. Это крупнейший в районе собственник недвижимости: ему принадлежат несколько торговых и развлекательных центров, гостиница, ресторан, магазины, а также пасека, кондитерское производство, цеха по производству столярки, металлоконструкций, швейной продукции и мясопродуктов.
Кроме того, предприятие полностью отстроило малую родину Александра Лукашенко — деревню Александрия и Ледовый дворец в Шклове. В том числе ПМК сделала резиденцию президента «Александрия-2».
Николай Патрончик возглавлял предприятие с 1995 года. За вклад в строительство коллектив предприятия был занесен на областную и трижды на республиканскую Доски почета, в 2007 и 2009 годах с присуждением второго места, а в 2010 году Круглянской ПМК-266 было присуждено первое место среди строительных организаций страны.
Николай Патрончик указом президента был награжден медалью «За трудовое отличие», позже ему было присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Беларусь».
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"Во-первых, хочу сообщить вам, что я живой…" - так традиционно бодро начинал свои письма родным из СИЗО Николай Патрончик, заслуженный строитель Беларуси,...
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