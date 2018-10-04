Как знакомо: помилование политзаключенных в Азербайджане как предмет торга

Мейдан-ТВ рассказывает, как возможность помилования превратилась в манипуляцию, а сами политзаключенные стали разменной монетой в международной политике, которую проводят азербайджанские власти. рассказывает, как возможность помилования превратилась в манипуляцию, а сами политзаключенные стали разменной монетой в международной политике, которую проводят азербайджанские власти.









Просить пощады





Илькин Рустамзаде — 27-летний активист молодежного оппозиционного движения NİDA (в переводе с азербайджанского это означает «восклицание»). Илькина обвиняют в организации массовых беспорядков, сидит он уже шестой год, а всего ему дали восемь.





Международная правозащитная организация Amnesty International признала его «узником совести». Рустамзаде и раньше жаловался на условия содержания, но последнее сообщение из тюрьмы больше похоже на крик о помощи:





«Я здесь уже шестой год, но впервые чувствую себя совершенно бессильным. Впервые так сильно нуждаюсь в вашей поддержке. Я уже задыхаюсь. Меня, по сути, ежедневно убивают заживо». Это послание Рустамзаде продиктовал по телефону соратникам по движению NİDA, которое затем опубликовало его на своей Фейсбук-странице.





Илькин привел пример привычного тюремного издевательства (которое он неоднократно испытывал на себе): заключенному грубо заломали руки за спину, надели наручники и постригли налысо.





«Потом надзиратели говорят, что произошла ошибка и такого большое не повторится. Но оно повторяется».





В другой раз его заставили писать объяснительную по поводу не выхода на проверку. «Хотя я выходил! Но мне все равно объявили выговор». Два месяца назад Илькин перенес операцию — ему удалили кисту на позвоночнике. Пройти полноценное восстановление не дали:





«Врач так и сказал – да, состояние у тебя неважное, но сверху пришло указание, мы не можем дольше тебя оставить [в больнице]».





«Давить на меня не перестают. Я не знаю дальше, что будет», — говорит Илькин.





Член оппозиционной партии Мусават, сам бывший политзаключенный Тофиг Ягублу считает, что Рустамзаде «мучают за непреклонность».





Непреклонность Илькина заключается в том, что за годы, проведенные в тюрьме он, он ни разу не попросил его помиловать.





«Все, кто был арестован вместе с Илькином Рустамзаде, уже вышли на свободу. Он один [из этой компании] по-прежнему за решеткой, потому что упорствует», — сказал Ягублу в интервью Мейдан ТВ. Все остальные заключенные, проходившие по общему с Илькином делу написали прошение и были в разное время помилованы президентом.





Солдаты, убитые не на войне





Дело активистов движения NİDA вошло в историю судебных разбирательств Азербайджана как одно из самых громких. Оно запомнилось и масштабными протестами — акции были самыми многочисленными за прошедшие годы.





Активисты NİDA выступили против того, что в армии Азербайджана ежегодно в не боевых условиях гибнут десятки людей, и смерти эти не расследуются.





Митинги «Нет солдатским смертям!» прошли в январе и марте 2013 года в центре Баку и собрали, по данным оппозиционных СМИ, около трех тысяч человек — в основном, молодежь, но были и родители погибших солдат. Помимо требований расследовать солдатские смерти протестующие несколько раз скандировали: «В отставку!»





Демонстрантов разгоняли водометами и дубинками, полиция задержала 60 человек.





Организаторами признали восьмерых молодых людей, самому младшему из них было 17 лет. Всем выдвинули обвинения в хранении оружия и организации массовых беспорядков, некоторым добавили и обвинения, связанные с наркотиками и хулиганством — они получили от 6 до 8 лет.









На митинге под лозунгом «Нет солдатским смертям!» приняли участие и родители погибших солдат, Площадь фонтанов, Баку. Март, 2013. Фото Мейдан ТВ





«Когда к нам пришли с обыском, я сразу сказала, что у нас дома ничего такого нет, а если обнаружится оружие, или коктейль Молотова, значит, это они с собой принесли и подбросили», — вспоминает мать Илькина, Атлас Гусейнова.





Суд длился восемь месяцев, но доказательство хоть одного из выдвинутых обвинений, на заседаниях не прозвучало, — утверждает защищающий Илькина Рустамзаде адвокат Немят Керимли.





Игра в гуманизм





В 2018 году международные правозащитники внесли в список азербайджанских политзаключенных 128 человек. В прошлом году их было 158, а в позапрошлом — 119. Ежегодно на свободу выходят десятки политзаключенных, но их место быстро занимают новые и общее число из года в год особо не меняется.





Как показывают наблюдения прошлых лет, если заключенный обратится к президенту Азербайджана с просьбой о помиловании, тот, скорее всего, рано или поздно его действительно помилует. Как ни странно, но это даже выгодно власти — отпустить на волю человека, удерживаемого в тюрьме по политическим мотивам. Обычно политзаключенных (и в первую очередь тех, кто уже попросил у президента их простить) освобождают тогда, когда нужно сбросить напряжение в отношениях с международными организациями. В 2016 году указом о помиловании президента Азербайджана были освобождены 12, в 2017 году — четыре, в 2018 году девять политзаключенных.









Илькин Рустамзаде на митинге, прошедшем под лозунгом «Нет солдатским смертям!». Март, 2013. Фото из соцсетей





Правозащитник Расул Джафаров, который тоже не так давно был политзаключенным, считает, что президентские помилования в Азербайджане — это элемент пиара:





«Власти просто хотят заработать политических дивидендов и используют это как предмет торга. Это особенно удобно в международных отношениях», — говорит он.





Джафаров напомнил, что именно под давлением международных организаций совсем недавно в Азербайджане освободили самого известного политзаключенного — лидера оппозиционной партии ReAl Ильгара Мамедова. Он был приговорен к 7 годам заключения по обвинению в «организации массовых беспорядков, сопровождавшихся поджогами и погромами».





Мамедов тоже отказывался обратиться с просьбой о помиловании и поэтому провел в тюрьме пять лет. Но его заключение имело по-настоящему широкий резонанс в мире — освобождения Мамедова требовали многие международные организации, а страны ЕС грозили Азербайджану санкциями. Оппозиционера освободили буквально накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан в августе этого года.





И цветы не забудь





Иногда президент Алиев освобождает тех, у кого и так заканчивается срок заключения — в списке помилованных последним указом таких людей было большинство, говорит Расул Джафаров.





«Такое помилование больше выглядит как дешевый политический шаг, нежели гуманизм. Помилование в Азербайджане вообще больше напоминает часть карательного механизма. Законодательство Азербайджана не требует от заключенного лично писать прошение президенту, к этому принуждают власти. Так они стремятся показать их обществу как преступников, признавших свои ошибки и раскаявшихся в них», — говорит правозащитник.





Иногда политзаключенных освобождают в обмен на лояльность — то есть, берут с них обещание, что выйдя из тюрьмы они навсегда прекратят политическую или общественную деятельность.





Случается, такое обещание требуют подкрепить каким-нибудь ярким жестом — известно несколько случаев, когда освобождаемым из тюрьмы настойчиво рекомендовали посетить могилу бывшего президента Азербайджана (и отца президента нынешнего) Гейдара Алиева и непременно возложить на нее цветы.





Близкие и соратники Илькина Рустамзаде говорят, что на него постоянно оказывается давление — тюремная администрация требует, чтобы он подал прошение о помиловании. Кроме того, к Рустамзаде предъявляют подчеркнуто более суровые требования, чем к другим заключенным. Впрочем, в этом нет ничего неожиданного — отношение к политическим заключенным всегда намного хуже, чем к уголовникам.





«Другие могут дать взятку и как-то улучшить себе условия содержания. А в нашем бараке категорически запрещалось, например, переставить в камере кровать», — вспоминает бывший политзаключенный Тофиг Ягублу. Он добавляет, что за три года пребывания в тюрьме не имел возможности купить газету, или передать письмо родственникам.





Мать Илькина Атлас Гусейнова больше всего боится, что из-за давления и пыток ее сын не сможет выйти на свободу «живым и здоровым», отсидев присужденные ему восемь лет. Но повлиять на сына родителям не удается.





«Каждый раз, когда мы с Илькином заводим разговор о том, что надо бы написать прошение, он отвечает: а разве я совершил какое-то преступление?» — говорит отец активиста Бакир Рустамзаде.