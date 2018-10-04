Глава Интерпола исчез. О нем ничего неизвестно уже неделю

Как передает новостная служба радиостанции Europe 1, французские правоохранители уже начали расследовать исчезновение Хунвэя.





"Почти неделю он не подает никаких признаков жизни. 64-летний Мэн Хунвэй покинул Францию в субботу, 29 сентября, для поездки в Китай. Но с момента его отъезда он остается недосягаемым. Его обеспокоенная жена, живущая в Лионе со своими детьми, сообщила об исчезновении французским властям", — пояснили в СМИ.





Пост главы Интерпола Хунвэй получил в 2016 году. До этого он был замминистра по общественной безопасности в Китае.













"Хунвэй имеет почти 40-летний опыт в области уголовного правосудия и полицейской деятельности, занимался контролем вопросов, связанных с юридическими институтами, контролем над наркотиками, борьбой с терроризмом, пограничным контролем, иммиграцией и международным сотрудничеством", — говорится на сайте Интерпола.





Также в организации пояснили, что Хунвэй занимал несколько должностей в Министерстве общественной безопасности и имел должность заместителя председателя Национальной комиссии по контролю над наркотиками, директора Национального контртеррористического управления и члена Китайского совета Региональной контртеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.