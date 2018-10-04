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Глава Интерпола исчез. О нем ничего неизвестно уже неделю

05.10.2018 15:15 — Разное | Партизан  
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Глава Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй пропал после вылета из Франции в Китай. По словам его супруги, он не выходил на связь с конца сентября.

Как передает новостная служба радиостанции Europe 1, французские правоохранители уже начали расследовать исчезновение Хунвэя.

"Почти неделю он не подает никаких признаков жизни. 64-летний Мэн Хунвэй покинул Францию в субботу, 29 сентября, для поездки в Китай. Но с момента его отъезда он остается недосягаемым. Его обеспокоенная жена, живущая в Лионе со своими детьми, сообщила об исчезновении французским властям", — пояснили в СМИ.

Пост главы Интерпола Хунвэй получил в 2016 году. До этого он был замминистра по общественной безопасности в Китае.



"Хунвэй имеет почти 40-летний опыт в области уголовного правосудия и полицейской деятельности, занимался контролем вопросов, связанных с юридическими институтами, контролем над наркотиками, борьбой с терроризмом, пограничным контролем, иммиграцией и международным сотрудничеством", — говорится на сайте Интерпола.

Также в организации пояснили, что Хунвэй занимал несколько должностей в Министерстве общественной безопасности и имел должность заместителя председателя Национальной комиссии по контролю над наркотиками, директора Национального контртеррористического управления и члена Китайского совета Региональной контртеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

 
 
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Глава Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй пропал после вылета из Франции в Китай. По словам его супруги, он не выходил на связь с...
 
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