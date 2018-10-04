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Лукашенко призвал искоренить «позорную дедовщину» в армии

05.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, высказал свое мнение о ситуации в белорусской армии, призвав искоренить факты неуставных отношений в вооруженных силах страны. Об этом он заявил во время посещения полигона в Брестской области, передает агентство БЕЛТА.

«Противно то, что у нас есть, пусть и единичные, факты дедовщины. У меня внутри все переворачивается. Потому что, когда я служил в погранвойсках, мы вообще не знали, что такое дедовщина», – указал президент РБ.

По словам Лукашенко, дедовщина – это позор армии. Он пообещал выжигать это явление «каленым железом».

Глава государства также указал, что иногда престиж воинской службы из-за тех или иных единичных негативных фактов «опускают» до такой степени, что молодые люди начинают бояться армии.

Говоря о слишком большом проценте освобождения от срочной службы в армии, Лукашенко сказал, что в ближайшее время подумает о том, как сделать так, чтобы «научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью».

«Почти 80% из числа подлежащих призыву на срочную военную службу в стране по закону в отсрочке. Кому-то по учебе, кому-то по семейным обстоятельствам. То есть, мы сами приняли такие решения, что люди по закону могут не служить. Это ненормально. Знаете, мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики», – отметил Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, в случае военного конфликта многие не смогут воспользоваться розданным оружием, так как их никто не научил.

«Мы очень серьезно…подумаем над тем, как сделать так, чтобы научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью, не говоря уже о том, что он Родину должен защищать. Мы сами тут нахомутали кучу вопросов и сегодня ахаем, охаем, что у нас где-то не хватает военнослужащих», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, согласно белорусскому законодательству, воинская повинность в республике наступает в 18 лет и длиться до 27 лет. В этом возрасте вас имеют полное право призвать на службу, если нет поводов для отсрочки или того, чтобы вас призвали негодным. Отсрочки предоставляются при тяжелых заболеваниях, сложных семейных обстоятельствах, на продолжение учебы (включая магистратуру и аспирантуру), а также по некоторым другим причинам, перечисленным на сайте Министерства обороны Беларуси. В республике также можно пройти службу в резерве, а с недавних пор и альтернативную службу. Ей подлежат те юноши, которые не могут пойти в армию по религиозным соображениям.



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Александр Лукашенко в пятницу высказал свое мнение о ситуации в белорусской армии, призвав искоренить факты неуставных отношений в вооруженных силах страны.
 
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