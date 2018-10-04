Счастье в том, чтобы просто жить...

Нина Александровна Червяковская в свои шестьдесят пять твердо знает: человека красит не образование, не внешний блеск и умение производить впечатление на окружающих, а красота души. По пословице, человек сам красит (или не красит) свое место в жизни. Это убеждение проистекает из ее собственного жизненного опыта, а если говорить всю правду – из бесконечных испытаний, которые на нее обрушила судьба.

Кому-то хватило бы и половины этих ударов, чтобы согнуться до земли. Ей же они помогли выпрямиться во всю величину своего человеческого «я», вооружили стойкостью и иммунитетом против панических настроений и всяческих фобий.

– Мои подруги часто обращаются ко мне как психологу, просят посоветовать, подсказать, что делать в той или иной жизненной ситуации… Наверное, то, что я пережила, способствовало моей зрелости, и сегодня во мне достаточно мудрости, чтобы помогать советами и морально поддерживать друзей в трудных жизненных ситуациях, – говорит Нина Александровна.

На заре ее юности, прошедшей в деревне Ярцевичи, ничто не предвещало тягот и бед. Ранний брак стал большой жизненной удачей, принес много счастья. Муж во всем был единомышленником и помощником жене. Нина трудилась в отделе маркетинга ОАО «Березастройматериалы», куда в свое время пригласил хорошо знавший ее В.Н. Басалай, Иван сорок семь лет (!) отработал водителем в ПМК-3.

Сорок один год Червяковские прожили в мире и согласии. Никогда Иван Николаевич не начинал какую-либо работу, не посоветовавшись с супругой. В семьене было ни ссор, ни распрей, и по-тому, уверена Нина Александровна, дочери выросли доброжелательными, целеустремленными и жаждущими знаний. Старшая получила педагогическое образо-вание, а потом, уже выйдя замуж, окончила лингвистический университет. Младшая избрала делом жизни медицину и сегодня, несмотря на молодость (ей 35 лет), заведует хирургическим отделением в Слуцкой районной больнице.

Старательностью и упорством дочери пошли и в отца и в мать. Вот, например, кредо младшей дочери: не испытывать на человеке таблетки или способ лечения, а реально помогать ему! Под стать дочерям подобрались и зятья – по-настоящему отзывчивые и добрые, любящие и трудолюбивые.

Беда настигла Червяковских, когда старшая дочка была в подростковом возрасте. Грянула чернобыльская беда, и девочка, первая в районе, заболела тяжелой болезнью крови. Попасть в Боровляны в те перестроечные годы было очень сложно – люди болели массово, и вот тут Нине очень пригодились ее открытость и коммуникабельность, умение завязывать и поддерживать дружбу. Не секрет, с помощью личных контактов решается то, что в обычной жизни нерешаемо… За дочкину жизнь и здоровье она боролась самоотверженно и неутомимо – правдами и неправдами добывала импортные медикаменты, находила связи, делала невозможное. И вырвала из клыков смерти, спасла.

А потом сама заболела – стала неудержимо терять зрение, перенесла несколько операций на обоих глазах в институте им. Федорова в Москве. Не миновала Нину Червяковскую и самая горькая чаша – пришлось по стопам уже давно взрослой дочери отправляться на лечение в Боровляны.

Операция, химиотерапия, страдания и уход из жизни товарищей по несчастью, с которыми успела подружиться… Особенно тяжело было терять молодых, «тридцатилетних девочек». Сопереживая чужой беде, Нина Александровна забывала про свою, утешала, ободряла. Вместе с такими же, как сама, находила в себе силы морально поддерживать родных ушедших подруг.

Никогда не отказывала тем, кто просил сопроводить их в Боровляны: «Я им хоть подскажу, куда обращаться, с чего начинать, ведь я все это уже не раз прошла, а они не знают!»

Проходя «круги ада», всякий раз думала о том, что кому-то еще хуже, благодарила Бога и судьбу, давших ей много счастья и любви, подаривших замечательных родных, коллег, друзей.

С болью рассказывает Нина Александровна еще об одном, особенно чувствительном ударесудьбы – потере любимого мужа. Шесть лет назад ее друг и опора, этот вечный труженик ушел из жизни от болезни сердца, на которое никогда не жаловался.

Перенести горе помогала вера в Бога и людей, ответное тепло, которое возвращалось к ней извне, наверное, за ее душевный труд и доброту.

– Я никогда не распускаюсь, не тону в слезах, даже когда очень хочется зареветь.

Мне интересны люди, я люблю жизнь, и, значит, надо за нее побороться, – говорит Червяковская.

Теперь, когда осталась одна – дети, понятно, живут отдельно и своей жизнью – особенно благодарна судьбе за возможность общения с такими же, как сама, слабовидящими людьми. Едва получив статус инвалида, вступила в районную организацию инвалидов по зрению, чтобы не чувствовать себя со своей почти полной слепотой изгоем, надеялась, что собственная беда будет переживаться легче среди людей, оказавшихся на житейском распутье с такими же проблемами. Она счастлива, что не ошиблась, нашла здесь новых друзей, влилась в интересную, полезную жизнь.

А еще Нина Александровна подружилась в РО ОО «БелТИЗ» с удивительным человеком, председателем районной организации Светланой Столярчук.

– Светлана Дмитриевна – человек большой души. Бог обязательно вознаградит ее за постоянную и бескорыстную душевную, психологическую, материальную помощь людям. Сама инвалид по зрению, она опекает и, чем только может, облегчает жизнь незрячих и слабовидящих людей, – говорит Н.А. Червяковская.

Нина Александровна ощущает эту поддержку и интерес к себе и с радостью платит своим товарищам по организации тем же. По общему заболеванию она состоит еще и в районной организации ОО «БелОИ», где тоже нашласвое место и добрых друзей в лице председателя Л.В. Коржа и многих других.

Каждый день она борется с болезнью, повторяя себе: «Я сильная, я мужественная!»

А страдающих похожими заболеваниями призывает не падать духом, ни в коем случае не отчаиваться, а радоваться каждому новому дню, благодарить за него Бога и проживать этот день с пользой.

Главная заповедь, которой она неуклонно следует, – помогать людям:

– Лучше свои дела оставлю, но людям руку протяну, особенно если они переживают то, что я уже пережила и испытала. Радуюсь, что мне никто не плюет вслед, а говорят хорошие слова. Верю, что медицина движется вперед и то, что не лечили вчера, обязательно вылечат завтра! Многие меня не понимают. Но я на них не обращаю внимания.

Нина Александровна, по собственному признанию, не встречала в жизни плохих людей – и соседи, и бывшие коллеги, и товарищи по обществу инвалидов, не говоря уже о врачах, – все ей попадались хорошие, порядочные, отзывчивые.

Должно быть, потому, что хороший человек притягивает хороших людей.

Всю жизнь она лелеяла мечту побывать в Иерусалиме. В прошлом году эта, казавшаяся недосягаемой, мечта исполнилась: мать получила от детей бесценный подарок – поездку на святую землю. Теперь в душе Нины горит неугасимая лампадка, и этот «огонь в сосуде» дает силы противостоять ударам судьбы и облегчает горечь потерь и бремя одиночества:

– Не падать духом, надеяться на лучшее и не делать людям зла. Не жаловаться, что ты незрячий, а радоваться, что ты живешь!

Это вся правда ее, это истина.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.