Ты любишь ребенка тем, что держишь свое слово…

Меня поразило такое определение любви к детям, но именно так считает учительница начальных классов Юратишковского детского сада - средней школы Валентина Степановна Путик, в отношении которой мы какое-то время в редакции решали дилемму - писать о ней ко Дню матери, который грядет, или же рассказать о хорошем педагоге. Но настолько проблематично определить, в какой ипостаси она важнее и ценнее, что решили соединить все в одно целое.





Педагогический стаж Валентины Степановны 24 года. По словам директора Юратишковского детского сада - средней школы Ольги Эдвардовны Чесновской - это творческий учитель, который постоянно экспериментирует, изучая и используя новейшие педагогические технологии, совершенствует и обогащает профессиональное мастерство. Валентина Степановна - обладатель Почетной грамоты за 2-е место в районном конкурсе профессионального мастерства "Учитель года Республики Беларусь" (2008 год), Диплома 3-й степени победителя районной научно-практической конференции "Личность. Образование. Общество" (2017 г.). Является участником Международной научно-практической конференции "Личность. Образование. Общество".

За официальными словами характеристики руководителя - большая работа, неустанный труд и творчество этой симпатичной, еще молодой женщины, такой сильной и жизнестойкой которую делала жизнь. А она, как известно, чтобы закалить, почти - что бьет…

Пора, пожалуй, сказать, почему мы рассматривали эту женщину и как объект публикации о матери.

Валентина Степановна не только научила и воспитала много маленьких девочек и мальчиков в начальных классах школы, но и подняла на ноги, воспитала разумными и порядочными дочь Елизавету и сына Алексея. Оба - золотые медалисты. Алексей в этом году получил 100 баллов на центральном тестировании по белорусскому языку, поступил на факультет информационных технологий и управления БГУИР. Елизавета в 2018 году окончила Белорусский государственный экономический университет и поступила в магистратуру, работает в Минской региональной таможне.

Когда оба ее ребенка в начальные классы попали именно к ней, то это было и хорошо - дети постоянно в поле зрения, ты сама видишь, в чем они успевают, на что надо обратить особое внимание. И, вместе с тем, сложно. Ведь народ любит поговорить. Мол, хорошо учатся, потому что мама завышает оценки. И она требовала с них знаний, которые они и подтвердили в старших классах, а затем при поступлении и учебе. А еще она всегда любила своих детей, боясь переступить грань любви и вседозволенности. Было тяжело. Ведь, когда Леше было всего 12 лет, трагически погиб любимый отец и муж. И она сказала детям почти прямым текстом: "Кто, если не вы сами?" То есть, рассчитывать на большую помощь матери - учительницы начальных классов вряд ли стоит. Потому, чтобы быть успешными, хорошо зарабатывать и, соответственно, хорошо жить в будущем, нужно с детства трудиться. А труд школьника - учеба. И ребята усвоили мудрую науку матери, что и доказали впоследствии.

Они заботятся друг о друге - мама и дети. Еще 12-летним ребенком Алексей сказал: "Когда Лиза отучится и станет зарабатывать, ты, мама, станешь жить с ней. А потом получу образование и стану работать я. И ты переберешься ко мне…". И ей всегда было легче от таких добрых сыновьих слов. Поддерживали семью родные погибшего мужа, друзья семьи. И это все помогало жить, работать, быть незаменимой для своих детей и детей-учеников.

То определение любви, о которой я сказала в начале публикации, в равной степени относится и к своим детям, и к ученикам. Так она поступает всегда - держит свое слово, отдает свою душу. И получает взамен любовь и уважение.

- Стараюсь понимать детей, быть в курсе их дел. Они заботятся обо мне, любят меня,- говорит Валентина Степановна, - а моя любовь вообще разлита по всей Вселенной. Она с ними всегда, как и любовь всякой матери.

После этих слов я вспомнила слова кого-то из мудрых о том, что человек может быть плохим плотником или художником, но не имеет права быть плохим врачом, судьей и учителем, ибо это безнравственно. Благо женщине, о которой здесь идет речь, безнравственность неведома ни в роли учителя, ни в роли матери.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. Зенкевича.