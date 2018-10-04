Самые дорогие в мире туфли продемонстрировали в Дубае



фото: Fashionunited.ru

Стоит этот шедевр 17 миллионов долларов. Обладательнице обещают пожизненную гарантию.

Cамые дорогие в мире туфли Passion Diamond Shoes представили в семизвездочном отеле Burj Al Arab в Дубае, сообщает Fashionunited.ru .

Это коллаборация брендов Jada Dubai и Passion Jewellers.

Остроносые туфли на шпильке изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом, обрамленным россыпью из 236 малых бриллиантов.

«Мы хотели создать поистине уникальный экземпляр», — прокомментировала одна из основательниц Jada Dubai Мария Маджари (Maria Majari).

Стоимость Passion Diamond Shoes составляет 17 миллионов долларов.

На данный момент создан лишь прототип, изготовление которого заняло девять месяцев. Он и появился на выставке в единственном в мире семизвездочном отеле Burj Al Arab в Дубае.