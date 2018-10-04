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Самые дорогие в мире туфли продемонстрировали в Дубае
05.10.2018 17:10 — Разное | Ежедневник
фото: Fashionunited.ru
Стоит этот шедевр 17 миллионов долларов. Обладательнице обещают пожизненную гарантию.
Cамые дорогие в мире туфли Passion Diamond Shoes представили в семизвездочном отеле Burj Al Arab в Дубае, сообщает
Это коллаборация брендов Jada Dubai и Passion Jewellers.
Остроносые туфли на шпильке изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом, обрамленным россыпью из 236 малых бриллиантов.
«Мы хотели создать поистине уникальный экземпляр», — прокомментировала одна из основательниц Jada Dubai Мария Маджари (Maria Majari).
Стоимость Passion Diamond Shoes составляет 17 миллионов долларов.
На данный момент создан лишь прототип, изготовление которого заняло девять месяцев. Он и появился на выставке в единственном в мире семизвездочном отеле Burj Al Arab в Дубае.
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Стоит этот шедевр 17 миллионов долларов. Обладательнице обещают пожизненную гарантию.
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