В ходе спецпрограммы «Мак» выявлено 44 факта произрастания наркосодержащих растений

С 1 июня по 15 сентября на территории Слуцкого района проходила специальная программа «Мак», по итогам которой выявлено 44 факта произрастания дикорастущей конопли и мака (из них конопли - 24 факта, мака - 20 фактов). Об этом сайту SlutskGorod сообщили в отделении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Слуцкого РОВД.

Всего за время проведения мероприятия на площади 2029 кв. м. уничтожено 1,166 кг растительности.

Кроме этого, выявлено 15 фактов правонарушений, связанных с посевом и выращиванием наркосодержащих растений. Виновные лица лица привлечены к ответственности по статье 16.1 КоАП РБ («Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов...»), штрафы ней достигают 20 базовых величин.

Во время проведения спецпрограммы «Мак» выявлено 7 преступлений по незаконному обороту наркотических средств, изъято 23,46 гр марихуаны, а также 74,023 гр опасного наркотического вещества гашиш и других психотропов.



Slutsk-Gorod.by