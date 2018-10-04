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В рамках акции «Стань заметней» сотрудники ГАИ привлекли к ответственности 17 нарушителей ПДД

05.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Завершилась республиканская акция «Стань заметней!», главной целью которой являлось предупреждение ДТП с участием наиболее уязвимых участников дорожного движения в темное время суток и пропаганда использования ими светоотражающих элементов. За время проведения комплекса мероприятий на территории района к административной ответственности было привлечено 17 участников дорожного движения (15 пешеходов и 2 велосипедиста), из них 10 – в состоянии алкогольного опьянения. Всего за текущий период сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено более 300 нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами.
Уважаемые граждане! Если вы заметили на проезжей части нетрезвого пешехода, велосипедиста или возчика гужевого транспорта – не будьте безразличными! В ваших силах предотвратить трагедию. Сообщите о выявленном факте в дежурную часть Хотимского РОВД по телефону 102. Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь.

Сергей МОРОЗ,
вриод начальника ОГАИ Хотимского РОВД

 
 
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Завершилась республиканская акция «Стань заметней!», главной целью которой являлось предупреждение ДТП с участием наиболее уязвимых участников дорожного...
 
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