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Месячник по наведению порядка объявлен в Хотимском районе
05.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
С 24 сентября по 23 октября в Хотимском районе пройдет месячник по уборке и благоустройству населенных пунктов.
Соб. информ.
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С 24 сентября по 23 октября в Хотимском районе пройдет месячник по уборке и благоустройству населенных пунктов. Это предусмотрено распоряжением райисполкома от 24...
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