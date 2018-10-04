Месячник по наведению порядка объявлен в Хотимском районе

С 24 сентября по 23 октября в Хотимском районе пройдет месячник по уборке и благоустройству населенных пунктов.

Это предусмотрено распоряжением райисполкома от 24 сентября. В рамках месячника необходимо навести порядок во дворах, на площадях и улицах, в скверах, парках, зонах отдыха и других объектах социально-бытового и культурного назначения, а также у мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, территориях организаций независимо от формы собственности, строительных площадках, территориях прилегающих к автомобильным дорогам.

Всем рабочим коллективам, жителям района предлагается присоединиться к работам по наведению порядка и благоустройству населенных пунктов нашей малой родины, ведь вместе нам это по силам. Только вместе мы сделаем наш прибеседский край еще уютнее и краше!

Соб. информ.