В Хотимске чествовали лучших педагогов района

Труд учителя благороден и прекрасен. Великое счастье встретить Учителя, который научит доброте и справедливости, научит быть человеком. О таком ученик будет вспоминать всю жизнь, рассказывать о нем родным, друзьям, детям и внукам, по его поступкам будет сверять свою жизнь, считая его идеалом добра. Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший художник – в картинах, скульптор – в созданных скульптурах, а хороший учитель живет в мыслях и поступках людей.

Именно педагог ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, совершает каждодневный, незаметный подвиг – вкладывает в нас частицу своего сердца помогает найти свой путь в жизни.





В четверг людей, искренне отданных своей профессии, педагогов Хотимского района, чествовали на торжественном мероприятии в преддверии Дня учителя. Учитель… Это нечто несоизмеримо большее, чем профессия. Это состояние души. Учитель – это, прежде всего, тот, через кого постигается самая главная и самая сложная наука – Жизнь! Школьные уроки когданибудь заканчиваются, а уроки жизни – никогда!

И это понимают все: и те, кто только вчера сидел за школьной партой, и те, для кого годы назад прозвенел последний звонок. Именно поэтому ветеранов педагогического труда, присутствующих на празднике, приветствовали стоя, отдавая дань самоотверженному служению будущему общества.

— Учитель – одна из древнейших профессий. Как и слово “мама”, оно имеет корни, уходящие далеко в историю, потому что как только научился человек говорить, возникла необходимость передовать знания и опыт предыдущих поколений. Уже тысячи лет это и делают педагоги, — звучало в поздравлении Евгения Николаенко, председателя районного Совета депутатов, который отметил, что в районе гордятся достижениями наших учителей. Евгений Владимирович заметил, что педагоги – это люди, которые выбрали одну из самых тяжелых профессий — воспитывать граждан, патриотов, Человека. Он поблагодарил педагогов Хотимщины за труд и вручил награды от руководства Хотимского района.

Так, Почетной грамотой районного исполнительного комитета были награждены: Иван Сегренев, учитель физической культуры и здоровья СШ №1, и Ирина Меркуленко, заведующий яслями -садом №3. Почетной грамоты районного Совета депутатов удостоена Екатерина Бороденко, заместитель директора по учебной работе СШ №1. Благодарности районного Совета депутатов – Николай Артемьев, учитель трудового обучения СШ №2.

Поблагодарил коллег за самоотверженность и верность професиии Максим Раков, начальник отдела по образованию, спорту и туризму, который рассказал, что накануне на областном мероприятии, посвященном Дню учителя, педагоги Хотимщины также были удостоены ряда высоких наград, что является свидетельством их высокого профессионализма. Почетной грамотой Министерства образования РБ награждена Оксана Ларченко, учитель физики СШ №1 (к слову, результаты ее выпускников по ЦТ самые высокие в Могилевской области). Кроме того, Почетной грамоты управления по образованию Могилевского облисполкома удостоена также и Наталья Хрущева, учитель начальных классов СШ №2.

Но это еще не все: ряд наград областного уровня вручил уже на районном мероприятии Максим Александрович: их получили – Наталья Мешкова, заведующий районным учебно-методическим кабинетом; Александр Каржов, заведующий отделом по основной деятельности ЦТДиМ; Анна Цыганкова, методист РУМК; Наталья Сусленкова, заместитель директора по воспитательной работе СШ №1.

Также начальник отдела вручил работникам сферы образования Грамоты отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома. Среди награжденных и учителя, и воспитатели, и шеф-повара, и водители, ведь образовательный процесс – это сложнейшая система, развитие ребенка в которой зависит от сотен людей, искренне любящих свое дело, преданных ему.

— Профессия для вас не просто работа, а призвание, потому что именно вы, педагоги, помогаете детям найти свой жизненный путь, — звучало в поздравлении председателя райкома профсоюза работников образования и науки Татьяны Ткачевой. Она также вручила награды: Почетной грамотой Могилевского областного комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки была награждена Галина Беликова, директор СШ №1. Почетной грамотой райкома профсоюза – Денис Игнатьев, учитель, председатель профкома Беседовичского УПК, и Инна Гракова, воспитатель, председатель профкома ясли-сад а/г Березки.

Кроме того, Максим Раков вручил неравнодушным руководителям предприятий и организаций района Благодарственные письма отдела по образованию, спорту и туризму Хотимского райисполкома и памятные сувениры от учащихся учреждений образования за тесное сотрудничество, спонсорскую поддержку и помощь в укреплении материально-технической базы учреждений. Среди них, например, Виталий Пискунов, судья Хотимского района, индивидуальный предприниматель Михаил Кузьменков, руководители строительных предприятий, агропромышленных и УКП “Жилкомхоз”.

Все мы прошли через школьные годы. Завтра обязательно поздравьте тех, кто ежедневно отдавал и будет отдавать своим ученикам часть своей души. Пускай в этот день в воздухе витает легкий аромат цветов и слышатся только самые душевные и искренние поздравления!

Анна МАВИЧ.

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