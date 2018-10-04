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Николай Катков знает как привить любовь к истории

05.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Когда-то Николай Катков, как и много нынешних молодых специалистов, приехал работать на Хотимщину по распределению. И вот уже три десятка лет остаётся верным профессии учителя истории и обществоведения и одному учреждению образования — Забелышинской средней школе. Однако, не только завидным постоянством может похвастаться Николай Васильевич. Трижды отмечался на уровне Министерства образования РБ, дважды – на уровне областного управления образования и дважды — Почётными грамотами районного исполнительного комитета. Все эти годы он проводит поисково-краеведческую работу, восстанавливает странички истории агрогородка Забелышин и населенных пунктов, тех, что сохранились и которых уже нет на карте Забелышинского сельсовета.
Вряд ли Николай Катков представлял, как сложится его дальнейшая карьера, ведь изначально, по примеру дедушки, отца и брата — хотел быть военным. Поступил в Высшее зенитное ракетное командное училище в Ленинграде. Окончив 2 курса, по состоянию здоровья не был допущен к дальнейшей учёбе. Вернулся в родной Быхов. После беседы с сотрудниками местного военкомата, определился с дальнейшим жизненным направлением и поступил в Могилевский университет им. А. Кулешова на исторический факультет.
Педагогические кадры в то время были востребованы везде и Хотимский район — не исключение. Поэтому Н.И. Гердий, секретарь райкома партии и П.В. Прудников, начальник отдела образования райисполкома, заинтересованные привлечением молодых специалистов в район, приезжали в университет и приглашали студентов.
В Хотимске молодого специалиста лично встретила тогдашний директор школы Людмила Москалёва и доставила, так сказать, до места назначения. Некоторое волнение охватило городского жителя, когда по пути в Забелышин асфальтированный участок дороги оборвался и сменился на ухабистый. Поселили в изоляторе, оборудованном при школе, потом выделили служебную квартиру, а позднее при поддержке местного хозяйства для Николая Васильевича построили хозспособом дом. Но это уже когда он стал человеком семейным.
К слову, день свадьбы у Николая Каткова и его жены Антонины — дата приметная, 1 сентября. После торжественной линейки, когда весёлая детвора разбежалась по домам, математичка и историк направились в местный сельсовет, подавать заявление. Прежде чем назначить дату свадьбы, секретарь сельсовета предупредила, что уезжает в длительную командировку, а влюбленным так хотелось побыстрее узаконить отношения. Нужно было срочно найти свидетелей, и Николай первым делом побежал к коллеге, Ивану Кострову, который был занят важным для жителей сельской местности делом — уборкой картофеля. Но ради такого случая сельхозработы решено было свернуть. Торжественная роспись проходила в учительской, молодожёнам постелили красную ковровую дорожку на лестнице, члены коллектива оперативно организовали праздничный стол. Вот так и закрепился молодой специалист на селе.
— Каким вспоминаются первые уроки в школе? — интересуюсь у Николая Васильевича.
— Первые уроки прошли, когда, будучи студентом работал в Краснопольском районе. После аварии на ЧАЭС многие учителя покидали местность, а дети оставались и продолжали ходить в школу. А на первом рабочем месте мне доверили выпускные классы, и некоторые ученики поначалу воспринимали меня как своего товарища. Грозным видом я никогда не отличался, поэтому, чтобы поставить грань учитель-ученик, апеллировал полученными знаниями и педагогической смекалкой, — вспоминает учитель.
— Как привлечь современных детей, искушенных виртуальным миром, изучать историю? — спрашиваю у педагога.
— К каждому нужен индивидуальный подход, к примеру, кого-то больше заинтересуют необычные исторические факты, кто-то коллекционирует вещи, монеты, артефакты. Сегодня ряд компьютерных игр, стратегий основаны на исторических материалах. Вместе с учениками мы создали 2 документальных фильма, презентации об истории агрогородка Забелышин и его окрестностях. Этот процесс также увлекает учащихся, — делится Николай Васильевич.
Нацеленный развить интерес к предмету и вместе с тем привить ученикам любовь к родному краю, патриотизм, Николай Катков не ограничивается стенами класса. С детьми он бывает на экскурсиях, организует исследовательские экспедиции.
Большая экспедиция состоялась в 2015/16 учебном году, она посвящалась 300-летию со дня образования деревни Забелышин. Участники посетили воинские захоронения в д. Буда, где в августе 1941 была линия обороны, старинный липовый парк в д. Тихань, п. Круглый, д. Мужичок, урочище Ерошовка, где располагалось помещичье имение.
В этом году со школьниками, у которых является классным руководителем, организовали экскурсию на место, указанное в повести Якова Романовича Брайцева «Дудолева лоза», после прочтения которой школьники захотели непременно отыскать это место. По дороге посетили могилу неизвестного солдата в д. Прудок, заодно подремонтировали оградку, привели в порядок территорию. В этих окрестностях по историческим данным имелся родник, который участники экскурсии в результате отыскали. Как оказалось, он находится в хорошем состоянии, кто-то здесь даже кружку оставил, чтобы можно было отведать ключевой водицы. Теперь у детей и их учителя в планах на следующее лето обустроить родник…
— Николай Васильевич, вы провели такую обширную работу по изучению местности, где проживаете, хотя она и не является вашей малой родиной…
– А как можно вести историю и ничего не знать о местности, где живёшь? — удивляется мой собеседник. — На уроках мы всегда используем материалы краеведения, они повышают интерес у детей. Сегодня далеко не все знают, что в 40-е годы XIX века в Забелышине располагался костёл, созданный иезуитами. А это документально подтверждённый факт. История агрогородка вообще очень насыщенная. Поначалу я пользовался воспоминаниями, которые были собраны до меня Валентиной Шершнёвой, затем и сам увлекся процессом. Перевёл всю имеющуюся базу в электронный вид.
На достигнутом учитель не останавливается, с тех пор, как появилась возможность отыскать нужную литературу и документы в Интернете, его интерес только возрастает. Знаете ли вы, что в г. Кричеве есть Забелышинская криница, включенная в экскурсионную карту агроэкотуристов?
Думаю, не меньший интерес для туристов вызвал бы и школьный музей, которым заведует Николай Катков. Здесь и металлические предметы, найденные в районе местной кузницы, и экспонаты повседневного быта белорусов, и коллекция денег, и старинный патефон, и первый фотоаппарат Kodak, и даже накладка от старинного замка мастера Чилина, и ещё много-много интересных экспонатов, которые мне раньше нигде не доводилось видеть. Если рассказать подробнее, это займет отдельную статью. Лучше увидеть. Есть даже макет Иоанна-Предтеченской церкви середины ХІХ века, которую Николай Васильевич лично воссоздал по материалам и фотографиям, а также здание народного училища.
В школе я не любила историю, мои ассоциации с этим предметом почему-то ограничиваются учебником с чёрно-белыми картинками и заучиванием параграфов. Двухчасовой урок (так бы я назвала время нашего общения с Николаем Катковым, прим. авт.) пролетел как один миг, но сколько ярких впечатлений получено. Мы посмотрели фрагменты фильмов, которые создавали дети, побывали в музее, я узнала об интересных местах забелышинского края, его истории. Учитель рассказал мне о выпускниках школы, продолживших получать образование на исторических факультетах вузов. По доброму позавидовала ученикам Николая Васильевича, уж скучать на уроках им точно не приходится.

Елена БОРОВИКОВА.
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Когда-то Николай Катков, как и много нынешних молодых специалистов, приехал работать на Хотимщину по распределению. И вот уже три десятка лет остаётся верным...
 
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