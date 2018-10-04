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Наталья Макаренко: «20 лет в педагогике. И я знаю что нужна…»
05.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
В этом году Наталью Макаренко можно поздравить не только с Днем учителя, но и с 20-летием работы в должности педагога-дефектолога. Наталья Николаевна с первых дней окончания университета работает в СШ №2. Основная часть труда дефектолога состоит в работе с детьми с нарушением речи, трудностями в обучении и в поведении. Помимо всего этого Наталья Николаевна успевает заниматься научной деятельностью в своей сфере, всегда принимает участие в конкурсах, составляет методические пособия для работы и с радостью готова всем помогать.
— Вот уже 20 лет работаю в должности педагога-дефектолога, а до этого успела поработать учителем математики, педагогом-организатором, завучем и только здесь я нашла себя, — поделилась Наталья Макаренко. — Основная часть моей работы – это работа с детьми в небольших группах до 6 человек. Мы делаем различные задания, решаем примеры, изучаем языки, просто эти дети требуют особого подхода, и я его обеспечиваю. Для большинства детей ничего не стоит выучить и рассказать стих или решить задачку, а для моих учеников каждое продвижение в учебе это успех. Детей, которые приходят ко мне в начальной школе, никогда не забываю, когда они уходят от меня в классы постарше, всегда интересуюсь их успехами в учебе и радуюсь каждой их победе.
Эльмира Карпова.
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В этом году Наталью Макаренко можно поздравить не только с Днем учителя, но и с 20-летием работы в должности педагога-дефектолога. Наталья Николаевна с первых дней...
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