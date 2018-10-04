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Наталья Макаренко: «20 лет в педагогике. И я знаю что нужна…»

05.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В этом году Наталью Макаренко можно поздравить не только с Днем учителя, но и с 20-летием работы в должности педагога-дефектолога. Наталья Николаевна с первых дней окончания университета работает в СШ №2. Основная часть труда дефектолога состоит в работе с детьми с нарушением речи, трудностями в обучении и в поведении. Помимо всего этого Наталья Николаевна успевает заниматься научной деятельностью в своей сфере, всегда принимает участие в конкурсах, составляет методические пособия для работы и с радостью готова всем помогать.

— Вот уже 20 лет работаю в должности педагога-дефектолога, а до этого успела поработать учителем математики, педагогом-организатором, завучем и только здесь я нашла себя, — поделилась Наталья Макаренко. — Основная часть моей работы – это работа с детьми в небольших группах до 6 человек. Мы делаем различные задания, решаем примеры, изучаем языки, просто эти дети требуют особого подхода, и я его обеспечиваю. Для большинства детей ничего не стоит выучить и рассказать стих или решить задачку, а для моих учеников каждое продвижение в учебе это успех. Детей, которые приходят ко мне в начальной школе, никогда не забываю, когда они уходят от меня в классы постарше, всегда интересуюсь их успехами в учебе и радуюсь каждой их победе.
За время моей работы через мои руки прошло много ребят и сегодня мои первые ученики уже совсем взрослые. Встречаясь с ними, даже просто идя по улице, они всегда здороваются: «Здравствуйте, Наталья Николаевна!». А я–то думала они уже и имя мое забыли, но нет… помнят. Помнят и всегда рады встрече и я очень рада. Особенно приятно узнавать, когда мои ученики стали успешны в жизни и скажу, что таких немало, они всегда чего-то добиваются. Когда ты видишь такие успехи, ты понимаешь что работал не зря, что приносишь пользу и это самая главная награда в моей работе.
Часто ко мне обращаются молодые специалисты из моей сферы деятельности за помощью, я всегда готова помочь, делюсь информацией, своими методичками, наработанными за столько лет. Да и не только молодые специалисты обращаются, мы всегда контактируем и делимся своими наработками и опытом с коллегами. Также обращаются педагоги, к которым потом попадают наши детки и требуют особого внимания.
Я ни на что не променяю свою профессию, ведь это точно мое место. И я знаю, что нужна. Нужна самым замечательным детям на свете.

Эльмира Карпова.
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В этом году Наталью Макаренко можно поздравить не только с Днем учителя, но и с 20-летием работы в должности педагога-дефектолога. Наталья Николаевна с первых дней...
 
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