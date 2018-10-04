В Жлобине проводится акция по оказанию помощи пожилым людям

С октября по декабрь в Жлобинском районе проходит республиканская акция «Забота» по оказанию помощи и поддержки пожилым людям и людям с инвалидностью, подопечным службы милосердия районной организации Белорусского общества Красного Креста. В её рамках по 19 октября проводится благотворительная акция «5 картофелин». Её девиз – «Внеси свой небольшой, но значимый вклад в доброе дело — принеси пять картофелин!».

Все желающие оказать помощь нуждающимся в виде овощей могут обращаться в Жлобинскую районную организацию Белорусского общества Красного Креста (ул. Воровского, 1, пищеблок ЦРБ).

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