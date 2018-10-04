|
В Жлобине проводится акция по оказанию помощи пожилым людям
05.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
С октября по декабрь в Жлобинском районе проходит республиканская акция «Забота» по оказанию помощи и поддержки пожилым людям и людям с инвалидностью, подопечным службы милосердия районной организации Белорусского общества Красного Креста. В её рамках по 19 октября проводится благотворительная акция «5 картофелин». Её девиз – «Внеси свой небольшой, но значимый вклад в доброе дело — принеси пять картофелин!».
Все желающие оказать помощь нуждающимся в виде овощей могут обращаться в Жлобинскую районную организацию Белорусского общества Красного Креста (ул. Воровского, 1, пищеблок ЦРБ).
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С октября по декабрь в Жлобинском районе проходит республиканская акция «Забота» по оказанию помощи и поддержки пожилым людям и людям с инвалидностью,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)