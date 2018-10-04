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Международный фестиваль-конкурс «Сустрэчы-2018»: талантливые жлобинчане снова могут заявить о себе
05.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
У талантливых жлобинчан, поющих, танцующих, играющих на музыкальных инструментах, появилась прекрасная возможность в очередной раз заявить о себе и родной Жлобинщине.
К участию их приглашает Международный фестиваль-конкурс «Сустрэчы-2018», призванный объединить под эгидой творчества не только коллективы, но и индивидуальных исполнителей в возрасте от 4 лет.
Конкурс пройдёт в Минске с 1 по 4 ноября. В этот период для участников и гостей будут организованы тематические мероприятия: мастер-классы, экскурсионные программы, круглые столы, концерты и многое другое.
С условиями конкурса можно ознакомиться на главной странице сайта
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У талантливых жлобинчан, поющих, танцующих, играющих на музыкальных инструментах, появилась прекрасная возможность в очередной раз заявить о себе и...
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