Стартовал месячник пожарной безопасности





В Свислочском районе в текущем 2018 году произошло 20 пожаров (2017-16).

С учетом складывающейся пожароопасной обстановки, а также в целях оказания консультационной помощи населению на предмет противопожарного состояния домов, подготовки жилья к осенне-зимнему периоду работники Свислочского районного отдела по ЧС совместно со всеми субъектами профилактики проводятся пожарно-профилактические мероприятия на территории района. Проводимые мероприятия направлены на исключение причин и условий, способствующих возникновению пожаров и гибели людей на них.

До граждан доводятся основные требования пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, а также порядок действий в случае возникновения пожара, распространяются памятки на противопожарную тематику и проводятся дополнительные инструктажи. Всего обследовано 546 жилых домов и квартир, из них 63 семей воспитывающих несовершеннолетних детей, 12 многодетных семей и 22 одиноких. В ходе обследований выявлено боле 40 нарушений правил пожарной безопасности.

Подобные сезонные профилактические мероприятия стимулируют большинство граждан привести своё жилище в безопасное состояние, соблюдать необходимые требования пожарной безопасности.

Корр. «СГ».