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Программу льготного кредитования на Geely продлят. За полгода белорусы взяли 500 кредитов

05.10.2018 17:39 — Разное | Tut.by  
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Белорусы приобрели свыше 500 автомобили Geely с привлечением льготных кредитов БПС-Сбербанка. С учетом ажиотажа банк продолжит работать с программой, по которой можно получить кредит до 90% стоимости нового автомобиля по низкой ставке в 1,9% годовых.


Полтысячи кредитов на Geely белорусы взяли всего за полгода. В среднем у банка привлекают по 28,3 тыс. рублей, что составляет 60−70% стоимости автомобиля. Всего же БПС-Сбербанк выдал на покупку Geely свыше 14 млн рублей.

В банке также рассказали о самых популярных моделях Geely. Чаще всего кредиты привлекают на приобретение Geely Atlas — на него приходится около 90% продаж. Седан Emgrand 7 выбирают 10% покупателей. Кроссовер Emgrand X7 официально стал доступен только с 14 сентября, но и на эту модель в банке уже фиксируют спрос.

«Интерес к нашему кредитам на автомобили Geely превосходит первоначальные прогнозы. Каждый месяц около 100 человек со всех регионов обращаются в банк, чтобы приобрести новый автомобиль. Программа кредитования стала мощным стимулом для развития белорусского автопрома. И чтобы сохранить белорусам возможность приобрести новый автомобиль по выгодным ставкам, мы расширяем программу и выходим за рамки 500 кредитов», — пояснил Заместитель Председателя Правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

Недавно БПС-Сбербанк смягчил требования к доходам получателей кредитов на покупку Geely. Они стали доступны и тем, у кого задолженность по действующим займам превышает 40% ежемесячного дохода. Кроме того, при определении максимальной суммы стали учитываться совокупные доходы близких родственников. По сути, кредиты на Geely стали выдавать практически при любой зарплате.

Кредит на Geely позволяет первые 3 года пользоваться деньгами по сниженной ставке (1,9% годовых). Для этого минимум четверть стоимости машины нужно оплатить самостоятельно. Ежемесячный платеж при этом составит около 336 рублей. Если банк покрывает до 90% стоимости машины, то льготная ставка действует 2 года. При этом кредит выдают максимум на 7 лет, а после льготного периода проценты рассчитываются как ставка рефинансирования Нацбанка плюс 2,5 п.п. Однако погасить кредит можно досрочно и без дополнительных платежей.

Напомним, программа автокредитования «Geely со Сбербанком» запущена БПС-Сбербанком совместно с СЗАО «БелДжи» 20 марта. Решение о выдаче кредита принимают в течение одного дня с момента подачи пакета документов.

 
 
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Программа льготного кредитования для покупки отечественных автомобилей Geely вызывает небывалый ажиотаж. Всего за полгода 500 белорусов воспользовались кредитом.
 
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