Посмотрите на 15 финалисток беларуского отбора на «Миссис мира»

В Минске прошел закрытый кастинг для участия в конкурсе красоты «Миссис мира». Вход был только по приглашением – организаторы устроили строгий отбор. Получили приглашения восемь девушек, а всего их на кастинг пришло 70. Только 15 из них прошли в финал.

Соорганизатор Mrs. Belarus World Ольга Пасканная сказала: «Мы ждем достойных претенденток: все же титул «Миссис» обязывает больше, чем «Мисс». Миссис – замужняя женщина, которая уже чего-то добилась и проявила себя в социальной жизни. Внешние данные тоже играют важную роль: современная Миссис должна быть ухоженной, уметь себя подать».

Среди требований – штамп в паспорте, активная социальная позиция, возраст от 18 до 47 лет и беларуское гражданство. Желательно, конечно, знать английский – конкурс международный ведь. Также участницам нужно рассказать о себе и представить социальный проект – победительнице беларуского отбора помогут его реализовать. Вот 15 финалисток, одну из которых выберут победительицей 1 ноября в Минске. Она получит право представлять страну на мировом конкурсе в Шэньчжене.

Инесса Аниськевич