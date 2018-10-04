Авторы футболок с феминитивами провалили сбор денег – и изменили дизайн

В сентябре магазин сувенирной продукции объявил сбор денег на краудфандинговой платформе Ulej. Компания хотела выпустить серию футболок под названием «Феминизм». Но в соцсетях ее раскритиковали – рисунки девушек там сексуализированы. Сбор провалился. Магазин решил не унывать – и изменил дизайн футболок, пишет Marketing.by.

В описании проекта указывалось, что «эти принты предназначены только для девушек с сильным характером, которые действительно знают, как добиваться своих целей». Но бурная реакция в соцсетях привела к тому, что кампания не принесла бренду никаких денег.

«Мы очень хотим поблагодарить всех тех, кому коллекция пришлась по вкусу и тех, кто остался недоволен проектом, ведь они помогли нам стать лучше. Мы будем рады получать обратную связь и в будущем», – сказали авторы и изменили дизайн футболок.

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