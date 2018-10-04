ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Авторы футболок с феминитивами провалили сбор денег – и изменили дизайн

05.10.2018 17:10 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В сентябре магазин сувенирной продукции объявил сбор денег на краудфандинговой платформе Ulej. Компания хотела выпустить серию футболок под названием «Феминизм». Но в соцсетях ее раскритиковали – рисунки девушек там сексуализированы. Сбор провалился. Магазин решил не унывать – и изменил дизайн футболок, пишет Marketing.by.

В описании проекта указывалось, что «эти принты предназначены только для девушек с сильным характером, которые действительно знают, как добиваться своих целей». Но бурная реакция в соцсетях привела к тому, что кампания не принесла бренду никаких денег. 

«Мы очень хотим поблагодарить всех тех, кому коллекция пришлась по вкусу и тех, кто остался недоволен проектом, ведь они помогли нам стать лучше. Мы будем рады получать обратную связь и в будущем», – сказали авторы и изменили дизайн футболок.

Было

Стало

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сентябре магазин сувенирной продукции объявил сбор денег на краудфандинговой платформе Ulej. Компания хотела выпустить серию футболок под названием «Феминизм»....
 
Новости дня
Новости разные
 
Специалисты Россельхознадзора проинспектируют отгрузки шампиньонов с одного из предприятий Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика