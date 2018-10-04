Лукашенко высказался против копирования западных семейных традиций

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался против копирования законов и опыта западных стран в том, что касается вопросов семьи и брака. Глава государства считает, что в этих вопросах важно исходить из той ситуации, которая складывается в стране, сказал он, посещая учебный полигон в Ивацевичском районе Брестской области, сообщает БЕЛТА .

«Все это дурь, взятая, прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется – мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта», – отметил Лукашенко.

Он также отметил, что «противодействие насилию в семье» – это лишь модная формулировка на Западе.

«У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит, детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье», – прокомментировал белорусский президент.

Лукашенко выразил мнение, что «хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка», но не для каждого. И привел в качестве примера своих детей.

«Старший Виктор часто получал от меня. Средний Дима уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал», – уточнил Лукашенко.

Он пообещал учесть все пожелания стражей порядка в семейных вопросах.

«Это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо. Пожелания милиции мы учтем. Может, даже не законом, а обойдемся внесением изменений в существующие законопроекты», – отметил президент Беларуси.

Также Лукашенко выразил радость по поводу того, что его дети не стали «золотой молодежью».

«Я их приучаю жить так, как живете вы, как живут простые люди», – добавил он.

Глава Беларуси напомнил, что каждый из его старших сыновей взял под свое «крыло» учебное заведение в стране и оказывает ему помощь накануне учебного года.